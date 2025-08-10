POTÊNCIA

Ciranda Preta promove networking entre mulheres negras e ocupa espaços de prestígio em Salvador

Fernanda Varela

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 12:42

Ciranda Preta Crédito: Andreza Mona

O projeto Ciranda Preta – Protagonismo Feminino, que nasceu com a proposta de criar uma rede de apoio e conexões estratégicas entre mulheres negras em Salvador, reúne profissionais em jantares mensais para compartilhar experiências, impulsionar negócios e ocupar coletivamente espaços de prestígio, usando o afeto como estratégia.

O projeto busca oferecer um ambiente acolhedor, no qual as participantes possam estabelecer relações genuínas e trocar indicações que contribuam para avanços na carreira ou parcerias de negócios. Além do networking, a proposta inclui frequentar restaurantes de alto padrão, com preferência para casas comandadas por chefs ou proprietários negros, mas também ocupando coletivamente locais onde tradicionalmente essas mulheres não têm presença expressiva.

A estreia aconteceu em julho, mês da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, também conhecido como Julho das Pretas no Brasil. A primeira edição foi realizada no Ayrá Gastrobar e reuniu um grupo diverso de convidadas. A segunda edição aconteceu em 7 de agosto, no Solar Gastronomia, e também contou com curadoria das idealizadoras Danielle Pires, consultora em ESG e especialista em desenvolvimento de pessoas, e Najara Black, empresária e proprietária da marca N’black.