Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ciranda Preta promove networking entre mulheres negras e ocupa espaços de prestígio em Salvador

Ciranda Preta promove networking entre mulheres negras e ocupa espaços de prestígio em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 12:42

Ciranda Preta
Ciranda Preta Crédito: Andreza Mona

O projeto Ciranda Preta – Protagonismo Feminino, que nasceu com a proposta de criar uma rede de apoio e conexões estratégicas entre mulheres negras em Salvador, reúne profissionais em jantares mensais para compartilhar experiências, impulsionar negócios e ocupar coletivamente espaços de prestígio, usando o afeto como estratégia.

Leia mais

Imagem - Léo Santana se emociona ao falar de Liz no Dia dos Pais: 'Tão pequena e tão poderosa'

Léo Santana se emociona ao falar de Liz no Dia dos Pais: 'Tão pequena e tão poderosa'

Imagem - Nova morte em ‘Vale Tudo’ promete chocar telespectadores

Nova morte em ‘Vale Tudo’ promete chocar telespectadores

Imagem - Ir à academia 3 vezes por semana ainda faz de você sedentário; entenda

Ir à academia 3 vezes por semana ainda faz de você sedentário; entenda

O projeto busca oferecer um ambiente acolhedor, no qual as participantes possam estabelecer relações genuínas e trocar indicações que contribuam para avanços na carreira ou parcerias de negócios. Além do networking, a proposta inclui frequentar restaurantes de alto padrão, com preferência para casas comandadas por chefs ou proprietários negros, mas também ocupando coletivamente locais onde tradicionalmente essas mulheres não têm presença expressiva.

A estreia aconteceu em julho, mês da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, também conhecido como Julho das Pretas no Brasil. A primeira edição foi realizada no Ayrá Gastrobar e reuniu um grupo diverso de convidadas. A segunda edição aconteceu em 7 de agosto, no Solar Gastronomia, e também contou com curadoria das idealizadoras Danielle Pires, consultora em ESG e especialista em desenvolvimento de pessoas, e Najara Black, empresária e proprietária da marca N’black.

Segundo Danielle e Najara, a ideia surgiu após observarem iniciativas semelhantes em outras capitais e sentirem falta de algo que atendesse à realidade local. “Queríamos algo próximo, mas com o tempero baiano, respeitando nossa identidade, o nosso jeito de interagir e de fazer negócios”, destacam as criadoras.

Mais recentes

Imagem - Cajazeiras meu mundo: 8 coisas que só existem em Cajacity

Cajazeiras meu mundo: 8 coisas que só existem em Cajacity
Imagem - Bahia é estado com maior número de facções criminosas em atuação, aponta levantamento

Bahia é estado com maior número de facções criminosas em atuação, aponta levantamento
Imagem - Gilberto Gil anuncia novo show da turnê 'Tempo Rei' em Salvador; saiba quando

Gilberto Gil anuncia novo show da turnê 'Tempo Rei' em Salvador; saiba quando

MAIS LIDAS

Imagem - Filho de Faustão publica homenagem no Dia dos Pais e fãs questionam: 'Se despedindo?'
01

Filho de Faustão publica homenagem no Dia dos Pais e fãs questionam: 'Se despedindo?'

Imagem - Prefeitura abre concurso com cerca de 600 vagas e salários de até R$ 12 mil
02

Prefeitura abre concurso com cerca de 600 vagas e salários de até R$ 12 mil

Imagem - Esposa de Arlindo Cruz teve namorado enquanto estava casada com sambista
03

Esposa de Arlindo Cruz teve namorado enquanto estava casada com sambista

Imagem - Emprego: Salvador tem mais de 100 vagas com salários de até R$ 3,5 mil
04

Emprego: Salvador tem mais de 100 vagas com salários de até R$ 3,5 mil