Odete Roitman pede amante em casamento e choca a família em 'Vale Tudo'

Heider Sacramento
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 10:27
A semana será marcada por fortes emoções no remake de "Vale Tudo", da TV Globo. Uma das cenas mais aguardadas do folhetim irá ao ar nos próximos capítulos: Odete Roitman (Debora Bloch) surpreende a todos ao pedir César Ribeiro (Cauã Reymond) em casamento. O pedido acontece durante um jantar, deixando a família da socialite completamente chocada.
Na nova versão da novela das nove, adaptada por Manuela Dias, a vilã continua manipuladora e estrategista. No entanto, seu plano amoroso pode sair do controle, especialmente após a reação explosiva de Maria de Fátima (Bella Campos), personagem que vive um momento dramático: grávida, abandonada e sem dinheiro.
César Ribeiro e Odete Roitmann
Ao saber do noivado entre Odete e César, Fátima une forças com Mário Sérgio (Thomás Aquino), outro personagem que também foi descartado pela matriarca dos Roitman. O objetivo? Destruir a imagem pública do casal, usando a arma mais poderosa da atualidade: a internet. A ideia de Fátima é postar vídeos reveladores sobre o affair com César, jogando luz sobre a relação entre o modelo e a vilã em plena era da exposição digital.
Essa mudança de estratégia é uma jogada ousada da autora Manuela Dias, que atualiza o roteiro clássico para os novos tempos.
Além disso, a parceria entre Fátima e Mário Sérgio é inédita. Diferente da versão de 1988, onde os dois personagens não tinham uma aliança concreta, o remake traz uma união sólida movida por um desejo em comum: derrubar Odete Roitman.
A tensão aumenta ainda mais com a reação da família Roitman, que desaprova o casamento. A união inesperada entre a matriarca e seu amante pode desencadear um verdadeiro inferno familiar, tornando os próximos capítulos ainda mais imprevisíveis e eletrizantes.