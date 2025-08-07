Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Odete Roitman pede amante em casamento e choca a família em 'Vale Tudo'

Novo passo da vilã causa uma reviravolta na trama

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 10:27

Odete vai pedir amante em casamento
Odete vai pedir amante em casamento Crédito: Reprodução/TV Globo

A semana será marcada por fortes emoções no remake de "Vale Tudo", da TV Globo. Uma das cenas mais aguardadas do folhetim irá ao ar nos próximos capítulos: Odete Roitman (Debora Bloch) surpreende a todos ao pedir César Ribeiro (Cauã Reymond) em casamento. O pedido acontece durante um jantar, deixando a família da socialite completamente chocada.

Na nova versão da novela das nove, adaptada por Manuela Dias, a vilã continua manipuladora e estrategista. No entanto, seu plano amoroso pode sair do controle, especialmente após a reação explosiva de Maria de Fátima (Bella Campos), personagem que vive um momento dramático: grávida, abandonada e sem dinheiro.

César Ribeiro e Odete Roitmann

César Ribeiro e Odete Roitmann por Reprodução
César Ribeiro e Odete Roitmann por Reprodução
César Ribeiro e Odete Roitmann por Reprodução
César Ribeiro e Odete Roitmann por Reprodução
César Ribeiro e Odete Roitmann por Reprodução
César Ribeiro e Odete Roitmann por Reprodução
1 de 6
César Ribeiro e Odete Roitmann por Reprodução

Ao saber do noivado entre Odete e César, Fátima une forças com Mário Sérgio (Thomás Aquino), outro personagem que também foi descartado pela matriarca dos Roitman. O objetivo? Destruir a imagem pública do casal, usando a arma mais poderosa da atualidade: a internet. A ideia de Fátima é postar vídeos reveladores sobre o affair com César, jogando luz sobre a relação entre o modelo e a vilã em plena era da exposição digital.

Essa mudança de estratégia é uma jogada ousada da autora Manuela Dias, que atualiza o roteiro clássico para os novos tempos.

Leia mais

Fique ligado: 7 erros que você não pode cometer na redação do Enem

Quer ter um furão? Conheça 7 curiosidades interessantes sobre esses animais

Se arrependeu de uma compra? Veja como o direito do arrependimento permite a devolução de produtos

Além disso, a parceria entre Fátima e Mário Sérgio é inédita. Diferente da versão de 1988, onde os dois personagens não tinham uma aliança concreta, o remake traz uma união sólida movida por um desejo em comum: derrubar Odete Roitman.

A tensão aumenta ainda mais com a reação da família Roitman, que desaprova o casamento. A união inesperada entre a matriarca e seu amante pode desencadear um verdadeiro inferno familiar, tornando os próximos capítulos ainda mais imprevisíveis e eletrizantes.

Leia mais

Imagem - Por que Faustão foi internado? Apresentador enfrenta nova complicação de saúde

Por que Faustão foi internado? Apresentador enfrenta nova complicação de saúde

Imagem - Pastora de Ludmilla critica relação com Brunna Gonçalves: 'É pecado'

Pastora de Ludmilla critica relação com Brunna Gonçalves: 'É pecado'

Imagem - Ex de Preta Gil rebate críticas após postar foto com nova namorada: 'Julgadores'

Ex de Preta Gil rebate críticas após postar foto com nova namorada: 'Julgadores'

Mais recentes

Imagem - Quem foi Heloísa Helena, atriz de 'Selva de Pedra' encontrada morta em casa

Quem foi Heloísa Helena, atriz de 'Selva de Pedra' encontrada morta em casa
Imagem - Etiquetas em garrafa de café causam polêmica e denúncia de racismo em Joinville: 'Vitimismo'

Etiquetas em garrafa de café causam polêmica e denúncia de racismo em Joinville: 'Vitimismo'
Imagem - Cantor faz revelação chocante: 'Só como umas duas vezes por semana'

Cantor faz revelação chocante: 'Só como umas duas vezes por semana'

MAIS LIDAS

Imagem - TJ publica edital para concurso de escrevente com salário de R$ 6,3 mil
01

TJ publica edital para concurso de escrevente com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - Apresentadora ignora despedida de Daniela Lima após demissão da GloboNews e atitude repercute na redação
02

Apresentadora ignora despedida de Daniela Lima após demissão da GloboNews e atitude repercute na redação

Imagem - Prefeitura realiza concurso público com mais de 800 vagas e salários que chegam a R$ 6,9 mil
03

Prefeitura realiza concurso público com mais de 800 vagas e salários que chegam a R$ 6,9 mil

Imagem - Por que só 8% dos baianos conseguiram emitir o novo RG no estado
04

Por que só 8% dos baianos conseguiram emitir o novo RG no estado