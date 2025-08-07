NOVELA DAS 9

Odete Roitman pede amante em casamento e choca a família em 'Vale Tudo'

Novo passo da vilã causa uma reviravolta na trama

Heider Sacramento

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 10:27

Crédito: Reprodução/TV Globo

A semana será marcada por fortes emoções no remake de "Vale Tudo", da TV Globo. Uma das cenas mais aguardadas do folhetim irá ao ar nos próximos capítulos: Odete Roitman (Debora Bloch) surpreende a todos ao pedir César Ribeiro (Cauã Reymond) em casamento. O pedido acontece durante um jantar, deixando a família da socialite completamente chocada.

Na nova versão da novela das nove, adaptada por Manuela Dias, a vilã continua manipuladora e estrategista. No entanto, seu plano amoroso pode sair do controle, especialmente após a reação explosiva de Maria de Fátima (Bella Campos), personagem que vive um momento dramático: grávida, abandonada e sem dinheiro.

César Ribeiro e Odete Roitmann 1 de 6

Ao saber do noivado entre Odete e César, Fátima une forças com Mário Sérgio (Thomás Aquino), outro personagem que também foi descartado pela matriarca dos Roitman. O objetivo? Destruir a imagem pública do casal, usando a arma mais poderosa da atualidade: a internet. A ideia de Fátima é postar vídeos reveladores sobre o affair com César, jogando luz sobre a relação entre o modelo e a vilã em plena era da exposição digital.

Essa mudança de estratégia é uma jogada ousada da autora Manuela Dias, que atualiza o roteiro clássico para os novos tempos.

Além disso, a parceria entre Fátima e Mário Sérgio é inédita. Diferente da versão de 1988, onde os dois personagens não tinham uma aliança concreta, o remake traz uma união sólida movida por um desejo em comum: derrubar Odete Roitman.