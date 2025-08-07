Acesse sua conta
Ex de Preta Gil rebate críticas após postar foto com nova namorada: 'Julgadores'

Rodrigo Godoy se defende após ser cobrado por homenagem à cantora e responder seguidores com indiretas e ironias

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 08:49

Rodrigo Godoy se defende após ser cobrado por homenagem à cantora
Rodrigo Godoy se defende após ser cobrado por homenagem à cantora Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, voltou a ser alvo de polêmica nas redes sociais nesta quarta-feira (6) ao publicar fotos com sua atual namorada, Rhuana Rodrigues. O personal trainer, que foi casado com a cantora por oito anos, recebeu uma enxurrada de comentários — entre elogios e duras críticas — por se expor publicamente pouco tempo após a morte da artista, em julho deste ano.

Nas imagens, o casal aparece durante um treino ao ar livre no Rio de Janeiro. A publicação, porém, reacendeu debates sobre o fim conturbado do casamento entre Rodrigo e Preta, que foi marcado por acusações de traição enquanto a cantora enfrentava um câncer.

Ao ser questionado por um seguidor sobre quando irá contar sua versão dos fatos, Rodrigo foi enfático: “Nunca ouvirão”. Desde a separação, o personal evita entrevistas e mantém silêncio sobre o assunto. No livro Os Primeiros 50, Preta Gil afirmou ter se sentido traída e negligenciada pelo ex-marido durante o tratamento contra a doença.

A falta de uma homenagem pública à cantora também gerou cobranças. Em meio aos comentários, Rodrigo curtiu uma mensagem que sugeria que ele não se pronunciou por medo de ser julgado. “Eu acredito que ele gostaria de prestar uma singela homenagem. Mas não faz porque... irão dizer que ele quer biscoito nas costas da falecida”, dizia o texto. Apesar da curtida, a interação foi apagada posteriormente, como revelou a revista Quem.

Ao ser atacado por uma internauta sobre supostos interesses financeiros na herança de Preta Gil, Rodrigo respondeu com ironia: “Mais uma bitolada pelo que vê na internet! Pqp”. Em outro comentário, rebateu críticas dizendo: “A mão de Deus é poderosa e pesa. Principalmente nos julgadores!”

Rodrigo também ironizou boatos envolvendo sua nova companheira. Acusado de interesse por dinheiro, respondeu: “Tem muita [grana]” e completou: “Mais uma que sabe mais da minha vida do que eu”.

