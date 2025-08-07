Acesse sua conta
Apresentadora ignora despedida de Daniela Lima após demissão da GloboNews e atitude repercute na redação

Camila Bonfim e Daniela Lima tinham histórico de atritos ao vivo no "Conexão GloboNews"

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 07:30

Clima entre Daniela Lima e Camila Bonfim não era dos melhores
Clima entre Daniela Lima e Camila Bonfim não era dos melhores Crédito: Reprodução/GloboNews

A demissão de Daniela Lima da GloboNews continua repercutindo nos bastidores da emissora. Um dos assuntos mais comentados na redação de São Paulo foi a ausência de qualquer manifestação pública de Camila Bomfim, ex-colega de bancada da jornalista no programa Conexão GloboNews.

Enquanto nomes como Leilane Neubarth, Natuza Nery, Andréia Sadi, Juliana Duailibi, Marcelo Cosme e Aline Midlej prestaram solidariedade à demitida, Camila não comentou nem curtiu o post de despedida publicado por Daniela em seu perfil no Instagram.

Segundo fontes internas, a falta de interação reforçou rumores de que a relação entre as duas nunca foi das mais harmoniosas. Ao longo dos últimos dois anos, elas protagonizaram momentos de tensão ao vivo, como em fevereiro deste ano, quando discordaram sobre a condução de um debate sobre a Lava Jato.

O contraste entre os estilos era evidente. Enquanto Camila Bomfim adotava uma postura mais formal e objetiva, Daniela se destacava pelo tom descontraído, uso frequente de piadas e autorreferências. A convivência durante as quase quatro horas diárias de jornal exigia sintonia que, segundo observadores, nunca se consolidou.

Com a saída de Daniela, o Conexão GloboNews segue com Camila em Brasília e Leilane no Rio. A emissora deve anunciar em breve quem assumirá a apresentação diretamente do estúdio de São Paulo.

