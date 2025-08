BASTIDORES DA TV

Daniela Lima é demitida da GloboNews após dois anos e se despede: 'Missão cumprida'

Jornalista não participou do “Conexão GloboNews” desta segunda (4); decisão surpreendeu até colegas de equipe

A jornalista Daniela Lima foi demitida da GloboNews na manhã desta segunda-feira (4), em uma decisão que pegou de surpresa até os profissionais da própria emissora. A informação foi comunicada minutos antes da edição ao vivo do programa Conexão GloboNews, do qual Daniela era uma das apresentadoras. >

A informação foi confirmada oficialmente pela Globo após repercussão nas redes sociais. Em comunicado, a emissora declarou: “Como parte do movimento permanente de renovação do quadro do canal, Eliane Cantanhêde, Daniela Lima e Mauro Paulino não integram mais o time da GloboNews. A GloboNews agradece a eles a valiosa parceria na apresentação e análise dos importantes acontecimentos políticos do Brasil e do mundo.” >