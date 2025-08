SAÚDE

Jornalista da Record é internada novamente após complicações da celulite facial

Adriana Perroni atualiza estado de saúde e alerta para sinais de infecção grave

A apresentadora Adriana Perroni, da Record, foi internada novamente após apresentar novos sintomas da celulite facial, infecção bacteriana que atinge camadas profundas da pele. Em um comunicado nas redes sociais, ela revelou que exames médicos identificaram também um quadro de trombose venosa no braço esquerdo. >

“Apesar da melhora, a infecção ainda não foi totalmente curada”, explicou Perroni, que voltou ao hospital por orientação dos médicos para intensificar o tratamento com antibióticos. Ela contou que percebeu o retorno do inchaço na região dos olhos, um dos principais sinais da doença, e decidiu procurar atendimento imediatamente.>

Segundo a jornalista, a trombose foi diagnosticada como uma possível consequência do uso de cateter durante a internação anterior. “Foi uma surpresa, mas estou sendo muito bem cuidada e sigo em boas mãos”, afirmou.>

Adriana Perroni ficou duas semanas afastada da Record no início do tratamento e usou suas redes sociais para alertar o público sobre os sintomas da celulite facial. No relato, destacou que os sinais começaram de forma discreta.>