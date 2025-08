REALITY SHOW

Paola Carosella retorna ao 'MasterChef Brasil': saiba quando será exibido o episódio especial

Chef argentina volta ao reality culinário que a consagrou para substituir Erick Jacquin em episódio inédito nesta terça (5)

Heider Sacramento

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 06:47

Paola Carosella retorna ao "MasterChef" após cinco anos Crédito: Melissa Haidar/Band

Após cinco anos longe da tela da Band, Paola Carosella fará uma participação especial no “MasterChef Brasil”. A chef argentina, que se tornou uma das juradas mais icônicas da história do reality culinário, participa nesta semana de um episódio da temporada atual com cozinheiros amadores. A exibição será nesta terça-feira (5), em horário nobre da emissora. >

A gravação contou com a presença de Helena Rizzo, atual jurada e substituta de Paola desde 2021, e de Henrique Fogaça, com quem a chef dividiu a bancada por seis temporadas. Segundo fontes dos bastidores, Paola foi recebida com entusiasmo pela equipe. “Foi como se ela nunca tivesse saído”, comentou um produtor da atração. Ela entra no lugar de Erick Jacquin, que precisou se ausentar temporariamente por conta de uma viagem à França para tratar de questões pessoais.>

Paola estreou no “MasterChef" em 2014, ao lado de Jacquin, Fogaça e da apresentadora Ana Paula Padrão, que deixou o comando da atração no ano passado. Em 2020, a chef anunciou sua saída para se dedicar a novos projetos. Desde então, criou um canal no YouTube com conteúdos gastronômicos e, em 2022, assinou contrato com a Globo. No GNT, apresentou programas culinários e, em 2023, integrou o júri do Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua, na TV aberta.>