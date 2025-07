TV

Quem são os jurados do MasterChef Brasil 2025?

Desde o início do ano, três chefs passaram a acumular o papel de apresentadores do reality

A 12ª temporada do MasterChef Brasil, exibida em 2025 pela Band, trouxe mudanças importantes na bancada do programa, mas manteve o trio oficial de jurados. Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin seguem como os avaliadores fixos da competição culinária, embora Jacquin tenha se afastado temporariamente das gravações.>

Desde o início do ano, os três chefs também passaram a acumular o papel de apresentadores do reality, uma novidade após a saída de Ana Paula Padrão da função. A mudança foi anunciada pela emissora como forma de dar mais protagonismo aos jurados e aproximar o público das decisões técnicas durante as provas.>