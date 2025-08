REALITY

Chef de Alto Nível: participante Arika vence prova ao fazer receita com ingrediente que nunca comeu

Ela ganhou o Broche da Imunidade com prato elogiado por Ana Maria Braga e Renata Vanzetto

No sexto episódio do Chef de Alto Nível, Arika Messa surpreendeu ao vencer a prova da noite com um ingrediente que nunca havia provado antes: jiló. Integrante do Time Rueda, a cozinheira preparou um sanduíche de rosbife ao poivre com maionese de abacate e chips de jiló, conquistando o Broche da Imunidade após elogios unânimes dos jurados.>