REALITY SHOW

‘Dança dos Famosos 2025’: veja quem são os 16 participantes da nova temporada no 'Domingão com Huck'

Rodrigo Faro e outros nomes conhecidos estão no elenco da competição

A Globo revelou os 16 participantes da nova temporada do “Dança dos Famosos" neste domingo (3), dentro do "Domingão com Huck". O anúncio ao vivo contou com nomes de diferentes áreas, entre artistas consagrados, influenciadores digitais, ex-atletas e apresentadores. Outra novidade da edição de 2025 é a entrada do carnavalesco Milton Cunha no júri técnico do reality. >