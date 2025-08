POLÊMICA

Ex-marido de Preta Gil rebate críticas após morte da cantora: ‘Para de falar merd*’

Rodrigo Godoy troca farpas com seguidores ao publicar foto dias após a morte da artista

Heider Sacramento

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 07:55

Ex de Preta Gil reage a críticas e causa polêmica na web Crédito: Reprodução/Instagram

A morte de Preta Gil, aos 50 anos, vítima de um câncer no intestino, continua repercutindo entre fãs e familiares. Neste domingo (3), o ex-marido da cantora, Rodrigo Godoy, voltou a se manifestar nas redes sociais e reacendeu a polêmica em torno de sua separação da artista, marcada por traição e embates públicos. >

Godoy publicou fotos no Instagram com a legenda “Firme e seguro”, mas o que seria uma postagem pessoal rapidamente virou palco de críticas. “Isso aí, a vida continua né? A Preta morreu de tanto desgosto, já pensou nisso?!”, comentou uma seguidora. O educador físico respondeu de forma direta: “Para de falar mrda, mulher!”*. Outra internauta questionou: “Como tá sua consciência, hein?”, e ele retrucou: “Tá aqui”. Aos ataques que o chamavam de “infeliz” e “desalmado”, Godoy respondeu com ironia: “Aí é você quem está dizendo”.>

A hostilidade do público tem raízes em um episódio que marcou o fim do casamento com Preta Gil. Em 2023, enquanto a cantora enfrentava o início do tratamento contra o câncer, ela descobriu que estava sendo traída por Rodrigo com a stylist que trabalhava com ela. O rompimento foi confirmado publicamente pela artista ainda internada em um hospital no Rio de Janeiro, causando comoção e revolta nas redes sociais.>