TRIBUTO

Caetano Veloso homenageia Preta Gil com música de Gilberto Gil em festival no Rio

Durante apresentação no Festival de Inverno, cantor emocionou o público ao lembrar da artista

O cantor e compositor Caetano Veloso emocionou o público neste domingo (3) ao prestar uma homenagem à cantora Preta Gil, durante seu show no Festival de Inverno do Rio de Janeiro. A artista, filha de Gilberto Gil, morreu em 20 de julho, aos 50 anos, após enfrentar um câncer no intestino. Caetano, que foi casado com a tia de Preta e era considerado um segundo pai por ela, escolheu a canção Cantiga de Ninar Moreno, composta por Gil, para marcar o momento. >