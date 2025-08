VERSÃO DE LUXO

Bruna Marquezine experimenta morango do amor de R$ 2 mil e se impressiona: 'Dá até dó de comer'

Doce luxuoso assinado por Denilson Lima viraliza entre famosos e tem fila de espera em São Paulo

Heider Sacramento

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 07:29

Bruna Marquezine prova morango de R$ 2.100 e se surpreende Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Bruna Marquezine, de 29 anos, foi mais uma celebridade a experimentar o morango do amor de luxo que custa R$ 2.100. Criado pelo confeiteiro Denilson Lima, o doce virou febre entre artistas e influenciadores digitais. A atriz compartilhou sua reação em vídeos postados nas redes sociais na noite de sábado (2). >

Enquanto mostrava a caixa recheada com os morangos personalizados, Bruna se encantou com a estética do produto. “Gente, é muito mais bonito pessoalmente”, comentou. “Isso é de comer? Dá até dó. Que coisa mais linda. Estou pronta para dormir já, de madrugada, mas vou ter que comer um”, brincou ela, antes de escolher uma das unidades da caixa de oito doces.>

Após a primeira mordida, a atriz não escondeu a empolgação. “Que dó, eles são muito lindos. Inacreditável isso ser de comer. Eu sou apaixonada por maçã do amor, esse é com brigadeiro de chocolate ao leite, baixaria isso aqui”, disse, elogiando o sabor do doce.>

Além de Bruna, outros nomes conhecidos já aderiram à nova tendência da confeitaria de luxo, como Silvia Braz, Lucas Rangel, Marcos Souza, Camila Queiroz e Di Ferrero. Todos receberam ou encomendaram a versão exclusiva do tradicional doce de festa junina, agora repaginado com cobertura gourmet e acabamento sofisticado.>