30 ANOS DE CARREIRA

Taís Araujo se emociona ao ser homenageada por Lázaro Ramos e filhos no Domingão

Atriz celebrou 30 anos de carreira no palco do Domingão com Huck

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 12:51

Taís Araujo se emocionou com a homenagem no Domingão Crédito: Reprodução/TV Globo

Taís Araujo viveu um momento inesquecível neste domingo (03), durante o Domingão com Huck, ao ser celebrada no quadro Linha do Tempo pelos seus 30 anos de carreira. Com a emoção à flor da pele, a atriz foi surpreendida no palco pelo marido, o ator Lázaro Ramos, e por mensagens dos filhos do casal, João Vicente, de 14 anos, e Maria Antônia, de 10. >

A homenagem começou com a potente voz de Liniker, que interpretou o clássico “I’m Every Woman”, de Chaka Khan, enquanto imagens da trajetória de Taís passavam no telão. O ápice da emoção veio com a entrada de Lázaro Ramos no palco. Em um discurso carinhoso e cheio de orgulho, ele exaltou a companheira e relembrou os mais de 20 anos de união entre os dois.>

“São 30 anos dando vida a personagens que marcaram o Brasil, personagens que têm a sua cara, a cara do nosso povo. Em mais de duas décadas juntos, só posso te agradecer e dizer que te amo profundamente”, declarou Lázaro, com a voz embargada. Em seguida, ele trouxe uma memória afetiva ao citar a avó de Taís: “Muito antes de você nascer, existia uma mulher chamada Maria Antônia Gama, sua avó. Ela enfrentou o mundo para abrir caminhos. Vejo muito dela em você, na sua firmeza, na sua sensibilidade e no seu talento que inspira tanta gente.”>

Seguindo o desejo do casal de manter os filhos longe dos holofotes, João Vicente e Maria Antônia participaram da homenagem apenas por áudio. As mensagens, no entanto, foram suficientes para arrancar lágrimas da atriz. “Mamãe, gostaria de agradecer tudo que você faz por mim para me tornar alguém melhor. Te amo”, disse João. “Mãe, feliz 30 anos de carreira. Você merece tudo o que conquistou. Eu te amo muito, muito, muito mesmo”, declarou Maria.>

Visivelmente emocionada, Taís fez questão de agradecer às mulheres com quem trabalhou ao longo da carreira, às jovens que nela se espelham e à sua família, que esteve presente durante toda a trajetória.>