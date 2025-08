JARDINAGEM

Descubra os segredos para ter canteiros floridos o ano todo

Veja como cuidar das plantas e qual a melhor escolha para o seu jardim nunca mais ser o mesmo

Agência Correio

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 15:00

Manter o canteiro florido, colorido e vivo durante o ano todo exige uma manutenção simples, de acordo com as plantas escolhidas Crédito: Freepik

É um hábito comum e encantador usar plantas para embelezar nossos espaços, transformando ambientes e trazendo vida. Contudo, o sonho de ter canteiros de flores exuberantes e bonitos durante o ano inteiro exige mais do que apenas paixão pela jardinagem; ele pede planejamento e conhecimento. >

Muitos desejam um visual harmonioso e de fácil manutenção, e isso é possível. Os fatores essenciais para garantir uma beleza duradoura do seu jardim, vão desde a escolha das espécies até a manutenção diária.>

Antes mesmo de pensar nas cores e formas das flores, o segredo para canteiros bem-sucedidos reside na observação e preparação do local. É fundamental analisar o solo, a quantidade de luminosidade que o espaço recebe e o espaço disponível para o desenvolvimento das plantas.>

Segundo o portal E.M. Foco, um solo bem drenado é imprescindível, e seu enriquecimento com matéria orgânica é vital para a saúde das futuras espécies. Em alguns casos, a preparação pode envolver a adição de areia para garantir essa boa drenagem. >

Atenção na escolha

A seleção de espécies vegetais adequadas é o próximo passo decisivo, e deve ser feita com foco na resistência a todas as estações do ano. Para canteiros residenciais, as flores de longa duração, as folhagens ornamentais ou as plantas de fácil manutenção são opções excelentes. >

Além disso, a altura das espécies deve ser cuidadosamente avaliada para que as plantas de borda e as de destaque, seja no centro ou no fundo do canteiro e se harmonizem visualmente. >

Optar por plantas rasteiras e de crescimento controlado é, frequentemente, a escolha mais indicada para canteiros que buscam um visual compacto e organizado.>

As estrelas do seu jardim: plantas que brilham em todas as estações

O Agapanto é uma planta duradoura, com folhas estreitas e flores arredondadas em tons de azul, branco ou lilás, sendo ideal para o centro do canteiro ou próximo a muros devido ao seu porte médio. Para seu cultivo, o solo deve ser bem drenado e enriquecido com matéria orgânica, e o local deve ter sol pleno ou meia sombra, com regas regulares.>

A Lantana é uma planta rústica, perfeita para canteiros a pleno sol, com flores vibrantes que atraem borboletas e outros polinizadores, sendo ideal para canteiros baixos e coloridos. Ela é resistente a pragas e, ao plantá-la, deve-se manter um espaçamento de 40 cm entre as mudas devido ao seu crescimento lateral, preparando o solo com areia e composto orgânico para uma boa drenagem. >

Já a Vinca é resistente ao calor, ideal para regiões tropicais e subtropicais, com flores em tons de rosa, branco e roxo que destacam canteiros ensolarados. Ela requer regas frequentes (mas sem encharcar), solo fértil, boa drenagem e adubação leve, sendo perfeita para bordas de canteiros ou para formar manchas de cor, com baixa manutenção e fácil floração por sementes. >

Visual suave e bem aromatizado

Para canteiros com menos luz direta, o Clorofito é uma excelente opção. Com suas folhas verdes e listras brancas, ele cria um efeito visual suave e fresco, ideal para cobrir o solo em canteiros sombreados ou semi-sombreados.>

Suas regas devem ser regulares, especialmente nos primeiros meses, e as mudas podem ser plantadas com espaçamento de 25 a 30 cm para evitar sombreamento excessivo, garantindo que recebam luz solar suficiente, água e nutrientes adequados para um crescimento saudável. >

A Lavanda, por sua vez, é ideal para canteiros a pleno sol e solos bem drenados; além de decorativa, ela perfuma o ambiente e atrai polinizadores, desenvolvendo-se melhor com podas regulares após a floração e não tolerando o excesso de umidade. É perfeita para bordas de canteiros ou canteiros temáticos com ervas aromáticas. >

Manutenção simples e contínua

O sucesso de um canteiro bonito o ano todo também depende do plantio com espaçamento adequado, que é crucial para o crescimento saudável das plantas. Por exemplo, a Lantana necessita de 40 cm de espaçamento entre as mudas devido ao seu crescimento lateral, enquanto o Clorofito se beneficia de 25 a 30 cm para evitar sombreamento excessivo e garantir que cada planta receba luz, água e nutrientes suficientes. >

As regas regulares são um pilar da manutenção, mas é vital evitar o excesso de umidade ou encharcamento, que pode ser prejudicial para muitas espécies, como a lavanda. Além da água, a poda regular é essencial para o melhor desenvolvimento da lavanda, pois se beneficia de cortes após a floração. >