FAMOSOS

Angela Ro Ro segue internada em estado grave: 'Sobrevive com R$ 800', diz advogado

Ícone da MPB, cantora está há mais de um mês na UTI com infecção pulmonar e enfrenta crise financeira

A cantora Angela Ro Ro (75), está internada há mais de um mês na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Silvestre, no bairro do Cosme Velho, Zona Sul do Rio de Janeiro. A artista, um dos grandes nomes da música popular brasileira, enfrenta um quadro de saúde considerado grave, em decorrência de uma infecção pulmonar. Apesar da gravidade, segundo os médicos e seu representante legal, ela apresenta evolução estável e poderá ser transferida para o quarto em breve. >

Desde então, diversos artistas se mobilizaram. Um show beneficente foi realizado no Teatro Rival, no Centro do Rio, com renda integral revertida para a cantora. Na próxima terça-feira (05), será lançado um site oficial para organizar de forma segura as doações destinadas à artista.>