INTIMIDADE

Fazer xixi no banho pode prejudicar a saúde? Especialistas revelam a verdade

Especialistas esclarecem se o hábito de fazer xixi no banho traz prejuízos

Quem nunca aproveitou o banho para aliviar a bexiga? Apesar de comum, essa prática ainda gera dúvidas. Será que fazer xixi no chuveiro pode causar problemas de saúde? A resposta, segundo médicos, é tranquilizadora. >

Urologistas afirmam que, na maioria dos casos, não há riscos. No entanto, algumas situações exigem atenção. Entenda os prós, contras e cuidados necessários.>

Fazer xixi no chuveiro prejudica a saúde?

A menos que você tenha feridas abertas ou infecções, urinar no banho não faz mal. "Não há desvantagens, e muitas pessoas acham conveniente", diz Karyn Eilber, urologista, à CNN. A urina é estéril e a água corrente elimina resíduos, evitando contaminação.>

O único alerta é para quem tem lesões na pele, pois a urina pode atrapalhar a cicatrização. Fora isso, os especialistas garantem: pode fazer xixi no chuveiro sem medo!>

Relaxamento do assoalho pélvico

Ao contrário do que se pensa, urinar no chuveiro pode ajudar no relaxamento muscular. O urologista David Shusterman explica que a água quente facilita a liberação da urina, evitando esforço excessivo.>