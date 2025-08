VISITARIA?

Comediante compra a 'casa de Annabelle' e revela que vai reabrir como museu assombrado

Residência histórica dos maiores investigadores paranormais dos EUA contém mais de 750 artefatos amaldiçoados

O comediante Matt Rife surpreendeu fãs de terror e mistério ao anunciar que comprou a lendária casa dos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, localizada em Monroe, Connecticut, nos Estados Unidos. A propriedade, conhecida por abrigar uma das maiores coleções de artefatos supostamente amaldiçoados do mundo, foi adquirida por Rife em parceria com o influenciador digital Elton Castee. >

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o humorista, assumidamente fascinado pelo universo sobrenatural, revelou que será responsável, pelos próximos cinco anos, pela preservação e administração de mais de 750 objetos ligados a atividades paranormais. Entre eles está a infame Annabelle, boneca de pano que inspirou os filmes da franquia Invocação do Mal e carrega uma longa história de lendas assustadoras.>

Embora Rife e Castee não sejam os donos legais dos itens, que continuam pertencendo ao legado da família Warren, eles atuarão como curadores oficiais do acervo, garantindo sua integridade e segurança.>

A casa foi construída há mais de 100 anos e funcionou por décadas como lar e base de operações dos Warrens, que ficaram conhecidos por investigar mais de 3 mil casos sobrenaturais ao longo da vida, incluindo os eventos reais que inspiraram 'Horror em Amityville' e 'Invocação do Mal'. O museu da casa, fechado ao público desde 2019 por problemas legais e de zoneamento, guarda relíquias inquietantes, como fragmentos de acidentes aéreos, espelhos supostamente amaldiçoados, instrumentos ritualísticos e a própria Annabelle, mantida dentro de uma caixa de vidro selada com mensagens de alerta.>

“Meu objetivo é transformar esse lugar num museu interativo, com visitas guiadas e até experiências noturnas”, explicou Matt Rife em seu perfil no TikTok. “Quero que as pessoas conheçam de perto a história assombrada que existe por trás de cada objeto aqui.”>