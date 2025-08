VALOR IMPRESSIONA

Saiba quanto a Globo vai pagar aos famosos na nova temporada da 'Dança dos Famosos'

Além da remuneração, emissora oferece benefícios durante seis meses

A nova temporada da "Dança dos Famosos" estreou no último domingo (3), no "Domingão com Huck", e os participantes do quadro já têm garantido um contrato generoso com a Globo. Cada um deles receberá cerca de R$ 10 mil por mês durante os seis meses de duração do reality, totalizando R$ 60 mil ao final da competição.