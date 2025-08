SEPARAÇÃO

Gracyanne Barbosa aciona Justiça contra Belo e confirma divórcio litigioso

Influenciadora afirma que cantor se recusa a assinar o divórcio

Heider Sacramento

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 09:49

Gracyanne diz que Belo não quer assinar o divórcio Crédito: Reprodução/TV Globo

Gracyanne Barbosa revelou que está recorrendo à Justiça para oficializar o fim do casamento com o cantor Belo. Embora o casal tenha anunciado a separação em abril de 2024, os dois seguem legalmente casados. A influenciadora afirmou que precisou optar pelo divórcio litigioso após o ex-companheiro se recusar a assinar os documentos. >

“Não estou oficialmente divorciada, ainda somos casados. Mas está na Justiça e já já vai acontecer. Foi litigioso porque quando a gente não consegue que a outra parte assine… A gente tem que entrar no litígio, né?”, disse Gracyanne em entrevista à jornalista Monique Arruda.>

O divórcio litigioso ocorre quando uma das partes não concorda com os termos da separação, como partilha de bens, pensão ou guarda de filhos, e exige decisão judicial. É diferente do divórcio consensual, que depende do acordo mútuo entre os cônjuges.>

Questionada sobre o motivo de Belo não querer assinar os papéis, Gracyanne evitou entrar em detalhes: “Você como amiga dele, deveria falar com ele. É uma pergunta que tem que fazer pra ele. Não sei”, respondeu.>

Gracyanne e Belo começaram a namorar em 2007, quando o cantor ainda cumpria pena em regime semiaberto. A união foi oficializada em 2012, com uma cerimônia luxuosa no Rio de Janeiro. Durante anos, foram um dos casais mais midiáticos do país, constantemente expostos nos holofotes.>

O fim do casamento ganhou repercussão após Gracyanne admitir, em abril deste ano, que havia traído o cantor. Mesmo assim, ambos evitaram ataques públicos e mantiveram o discurso de respeito e carinho mútuo nas redes sociais.>