INVERNO

Cidade mais fria da Bahia registra 8,9 ºC, menor temperatura do Nordeste

Confira o ranking das cidades com as menores temperaturas do estado

Maysa Polcri

Publicado em 3 de agosto de 2025 às 10:03

Confira o ranking das cidades mais frias Crédito: Divulgação/Prefeitura

Vitória da Conquista, no centro-sul da Bahia, registrou a menor temperatura entre todos os municípios do Nordeste no sábado (2). A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), através do ranking diário de cidades mais frias do Brasil. Os termômetros registraram 8,9 ºC na cidade baiana. >

Antes, na sexta-feira (1º), Vitória da Conquista já tinha aparecido no topo da lista das cidades mais frias da região Nordeste, com temperatura de 14,8 ºC. As baixas temperaturas são comuns no interior da Bahia durante o inverno. A estação teve início em 20 de junho e vai até 22 de setembro. Em 24 de julho do ano passado, a cidade de Vitória da Conquista registrou 6,5 ºC, a terceira menor temperatura desde 1976, quando os registros começaram a ser coletados pela estação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).>

O interior da Bahia registrou as nove das dez menores temperaturas do Nordeste no sábado, como mostra o ranking divulgado pelo Inmet. A segunda cidade mais fria foi Brumado, também na região centro-sul, que registrou 12,4 ºC. Monteiro, cidade da Paraíba, é a única fora do estado entre as dez mais frias. Lá, os termômetros marcaram 16,5 ºC. >

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia 1 de 4

Ranking das cidades mais frias

Vitória da Conquista: 8,9 ºC>

Brumado: 12,4 ºC>

Itiruçu: 12,5 ºC>

Correntina: 13,4 ºC>

Belmonte: 14,6 ºC>

Amargosa: 14,9 ºC >

Luís Eduardo Magalhães: 15 ºC>

Irecê: 16,5 ºC >

Monteiro: 16,5 ºC>