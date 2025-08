CRIME

Nove pessoas são presas durante rinha em Lauro de Freitas

Troféus seriam distribuídos aos vencedores da competição ilegal

A operação, realizada em conjunto com a 81ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) encontrou um galpão onde ocorria a atividade ilegal, que consiste na briga entre aves. No total, 66 papa-capins foram encontrados, 21 com anilhas e 45 sem identificação, além de 61 gaiolas. A polícia encontrou ainda quatro troféus, um caderno de anotações e R$ 500 reais em espécie. >

De acordo com a major Érica Patrícia, comandante da Coppa, as nove pessoas foram conduzidas para a 2º Delegacia Territorial, onde foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). O procedimento simplificado é utilizado para registrar infrações penais de menor potencial ofensivo, como crimes com pena máxima de até 2 anos. “O organizador do evento e os demais participantes responderão por crime ambiental conforme a Lei de Crimes Ambientais”, diz a oficial.>