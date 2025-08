DISPUTA

Justiça reconhece direito de Pataxós à área de fazenda no sul da Bahia

Fazendeiro havia sido expulso da terra em 2002

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) reconheceu o direito do povo Pataxó à posse da área da Fazenda Paraíso, localizada na Terra Indígena (TI) Caramuru-Paraguaçu. A localidade abrange os municípios de Itaju do Colônia, Camacan e Pau Brasil, na região sul da Bahia. O tribunal seguiu o parecer do Ministério Público Federal (MPF) no processo que dura mais de 20 anos. >