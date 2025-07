SUL DA BAHIA

Força Nacional tem atuação prorrogada por mais 30 dias em Eunápolis

Foco desta segunda fase será a coordenação de ações de segurança externa e a execução de rotinas administrativas voltadas à prevenção de crises

A Força Penal Nacional (FPN), coordenada pela Polícia Penal Federal, seguirá no Conjunto Penal de Eunápolis, no sul da Bahia. As ações, iniciadas em 11 de junho, continuarão por mais 30 dias, informou a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) nesta quarta-feira (2). A medida, assinada em maio pelo ministro Ricardo Lewandowski, foi prorrogada pelo mesmo período.>