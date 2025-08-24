Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'A Codeba não será privatizada', diz presidente da companhia

Ele informa que a orientação estratégica do governo federal prevê a valorização do ativo portuário para que se possa fazer melhores contratos

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 18:16

Codeba
Codeba Crédito: Divulgação

Em meio a repercussão de uma mensagem que circula nas redes sociais sobre “a entrega do controle dos portos da Baía de Todos-os-Santos", o presidente da Autoridade Portuária da Bahia, Antonio Gobbo, voltou a declarar que não existe a intenção de privatizar a Companhia de Docas do Estado da Bahia (Codeba) nesta gestão. “A Codeba não será privatizada".

Ele explica que um estudo para a concessão integral da Codeba havia sido iniciado no ano de 2022, em outra gestão, quando os portos eram caracterizados pela ineficiência e havia um entendimento de que as docas deveriam ser privatizadas. Mas, segundo ele, hoje, com a mudança de cenário e de governo, essa proposta não se sustenta.

Gobbo informa que, atualmente, a orientação estratégica do governo federal não tem nada a ver com privatização. "Muito pelo contrário. É com o aumento da valorização do ativo portuário para que se possa fazer melhores contratos. Hoje, a Codeba é uma companhia lucrativa, que distribui dividendos para os seus acionistas, que distribui participação nos lucros. Resultados que nunca tinham acontecido antes".

Ainda de acordo com o presidente da Codeba, o cenário da companhia hoje é diferente do que orientou os estudos realizados anteriormente. "Os estudos oferecidos à consulta pública deverão ser completamente revisados e atualizados em seus aspectos técnicos, para que se enquadrem nessa nova diretriz e a Codeba está apresentando suas considerações e contribuições de forma propositiva, no ambiente da consulta pública, que é o fórum adequado para tal", destaca o presidente.

Para aprimorar os documentos técnicos e jurídicos sobre os portos administradas pela Codeba, o Governo Federal, por meio da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), está realizando a Audiência Pública nº 4/2025. Como parte do processo de escuta, na última sexta-feira (22), os empregados da companhia e representantes da categoria dos trabalhadores portuários participaram de uma reunião com o secretário Nacional de Portos, Alex Sandro de Ávila, na sede da Companhia, onde foram apresentadas sugestões e contribuições da comunidade portuária.

Presente na reunião, o presidente da Associação Nacional dos Portuários, Sérgio Giannetto, destacou a importância do debate para a classe trabalhadora. “Nós, trabalhadores e trabalhadoras somos a favor dos arrendamentos para trazer mais recursos para a Codeba e para o Brasil. Entendemos que hoje é um dia muito importante, pois mostramos a nossa pauta, o secretário escutou a nossa pauta, mas vamos cobrar. Estaremos aqui na Audiência pública, fazendo essa discussão com muita responsabilidade e muita técnica”.

Mais recentes

Imagem - Feira em Salvador premia melhor pão francês e projeta R$ 100 milhões em negócios

Feira em Salvador premia melhor pão francês e projeta R$ 100 milhões em negócios
Imagem - Homem confessa participação nas mortes de três mulheres em praia de Ilhéus

Homem confessa participação nas mortes de três mulheres em praia de Ilhéus
Imagem - Raquel Brito vira alvo de inquérito por divulgar 'jogo do tigrinho’ e é ouvida em delegacia

Raquel Brito vira alvo de inquérito por divulgar 'jogo do tigrinho’ e é ouvida em delegacia

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua