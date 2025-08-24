PROPOSTA NÃO SE SUSTENTA

'A Codeba não será privatizada', diz presidente da companhia

Ele informa que a orientação estratégica do governo federal prevê a valorização do ativo portuário para que se possa fazer melhores contratos

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 18:16

Codeba Crédito: Divulgação

Em meio a repercussão de uma mensagem que circula nas redes sociais sobre “a entrega do controle dos portos da Baía de Todos-os-Santos", o presidente da Autoridade Portuária da Bahia, Antonio Gobbo, voltou a declarar que não existe a intenção de privatizar a Companhia de Docas do Estado da Bahia (Codeba) nesta gestão. “A Codeba não será privatizada".

Ele explica que um estudo para a concessão integral da Codeba havia sido iniciado no ano de 2022, em outra gestão, quando os portos eram caracterizados pela ineficiência e havia um entendimento de que as docas deveriam ser privatizadas. Mas, segundo ele, hoje, com a mudança de cenário e de governo, essa proposta não se sustenta.

Gobbo informa que, atualmente, a orientação estratégica do governo federal não tem nada a ver com privatização. "Muito pelo contrário. É com o aumento da valorização do ativo portuário para que se possa fazer melhores contratos. Hoje, a Codeba é uma companhia lucrativa, que distribui dividendos para os seus acionistas, que distribui participação nos lucros. Resultados que nunca tinham acontecido antes".

Ainda de acordo com o presidente da Codeba, o cenário da companhia hoje é diferente do que orientou os estudos realizados anteriormente. "Os estudos oferecidos à consulta pública deverão ser completamente revisados e atualizados em seus aspectos técnicos, para que se enquadrem nessa nova diretriz e a Codeba está apresentando suas considerações e contribuições de forma propositiva, no ambiente da consulta pública, que é o fórum adequado para tal", destaca o presidente.

Para aprimorar os documentos técnicos e jurídicos sobre os portos administradas pela Codeba, o Governo Federal, por meio da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), está realizando a Audiência Pública nº 4/2025. Como parte do processo de escuta, na última sexta-feira (22), os empregados da companhia e representantes da categoria dos trabalhadores portuários participaram de uma reunião com o secretário Nacional de Portos, Alex Sandro de Ávila, na sede da Companhia, onde foram apresentadas sugestões e contribuições da comunidade portuária.