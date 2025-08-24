MEDO

Pitbull já matou outros dois cães e atacou duas pessoas na Bahia; saiba mais

Moradores de Camaçari viviam em pânico

Bruno Wendel

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 13:00

Pitbull já matou dois cães e atacou duas pessoas em Monte Gordo Crédito: Reprodução

Um pitbull matou outros dois cachorros e deixou feridas duas pessoas em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. As cenas foram filmadas no distrito de Monte Gordo e compartilhadas nas redes sociais no início desta semana.

Uma das pessoas vítimas do ataque foi mordida na perna e é moradora da Rua do Ouro. Após a repercussão, o cão, que circulava sem coleira e focinheira perto de uma escola, não foi mais visto na região. A reportagem pediu um posicionamento da Polícia Militar, para saber se há algum registro do fato, mas, até o momento, não há resposta.

A raça, que acabou ganhando fama de violenta, passou a ser utilizada também como "arma" no tráfico de drogas. Segundo a Brigada K9, nove pitbulls resgatados foram usados para atacar policiais militares.