MASCOTE DO TRÁTICO

Policial Militar é atacado por pitbull de traficante durante perseguição

Durante a ação, houve também troca de tiros

Bruno Wendel

Publicado em 9 de julho de 2025 às 16:00

Policial é atacado por pitbull em perseguição a traficante Crédito: Reprodução

Um policial militar da 37ª Companhia Independente (Liberdade) foi atacado por um cão da raça pitbull no bairro do Pau Miúdo. Equipes foram atender uma denúncia de tráfico de drogas numa quadra de esportes, no final de linha. Ataques de animais do tipo têm sido frequentes em Salvador. Em Piatã, mais de 30 pessoas já foram vítimas de mordidas. Outro caso aconteceu em Luís Anselmo, onde uma 'gangue de cachorros' provou pânico.>

O episódio aconteceu no último dia 04. Segundo a ocorrência, quando a equipe chegou ao local, seis homens correram e houve perseguição. Um dos suspeitos foi alcançado. Nesta ocasião, o homem saltou o cachorro, que mordeu a panturrilha de um dos policiais. Na hora, o dono do animal foi para pegar a arma do PM, mas foi impedido pelos demais militares. >

Ainda de de acordo com a ocorrência, um grupo armado passou a disparar contra os policiais de uma área escura no terreno. Houve confronto e os criminosos fugiram pulando um muro. Os disparos assustaram o cachorro, que soltou o policial. O dono dele também conseguiu escapar com os comparsas. >

O PM ferido foi atendido no Hospital Geral Ernesto Simões Filho, no Pau Miúdo e passa por tratamento sem grandes riscos.>