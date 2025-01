COLUNA INSEGURANÇA

'Gangue dos cachorros': animais promovem ataques em grupo a moradores de Luís Anselmo

Grupo é formado por cerca de 15 cães de rua

Uma “gangue” de cachorros – isso mesmo, você não leu errado – está aterrorizando os moradores do bairro do Luís Anselmo. A matilha, formada por cerca de 15 animais, avançou sobre várias pessoas, e o ataque já rendeu algumas mordidas.

Tem gente que já foi cercada diversas vezes. Por causa disso, moradores têm preferido se deslocar por serviço de motoristas por aplicativo, com medo de andar a pé e virar alvo dos cães. Quem tem seu cão de estimação não está passeando com medo de seu pet ser alvo da matilha, que teria um líder: um cãozinho branco, que, quando parte para cima, a turma toda vai atrás.

A Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-estar e Proteção Animal (Secis) informou que a Diretoria de Promoção à Saúde e Proteção Animal (Dipa) não realiza o serviço de captura de animais de pequeno porte (cães e gatos). Sobre animais ferozes, a pasta orienta a prevenção com a castração dos bichos. "É do instinto do animal (principalmente os machos) a questão da marcação de território, o que seria inibido com a castração", afirma, em nota.