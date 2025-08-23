Vale Tudo! Com volta de Leonardo, um dos filhos de Odete morre e outro mata a própria mãe

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 23 de agosto de 2025 às 14:21
Vale Tudo está chegando em sua reta final na faixa das 21h, e como alguns internautas apontam nas redes sociais “Manuela Dias não para”. A autora que vem trazendo a inserção de temas atuais na trama originalmente escrita por Aguinaldo Silva, Gilberto Braga e Leonor Bassères, pode dar um novo desfecho para a história da família Roitman, núcleo central do folhetim que surpreende os telespectadores a cada dia.
Elenco de "Vale Tudo"
Com último capítulo previsto para o dia 17 de outubro, uma sexta-feira, a novela pode ter duas mortes que prometem abalar a trama, uma delas sendo um assassinato. Diferente da trama de 1988, o filho primogênito de Odete (Débora Bloch), Leonardo (Guilherme ,Magnon), sobrevive ao acidente de carro, mas fica com sequelas e é mantido numa casa distante da família aos cuidados de Ana Clara (Samantha Jones), sem que os Roitman saibam.
Inclusive, o público até aguarda a volta do filho de Odete, que pode acontecer a qualquer momento durante um jantar familiar, deixando Odete chocada, mas fazendo a felicidade da irmã gêmea de Leonardo, Heleninha (Paolla Oliveira). Na trama, Heleninha tem diversas recaídas por causa do álcool, e constantemente necessita do auxílio da família, principalmente de sua tia Celina (Malu Galli) e do ex-esposo Ivan (Renato Góes).
Ao saber que não foi responsável por tirar a vida do irmão, como Odete a faz crer, Heleninha se recupera dos entraves relacionados ao alcoolismo, e a loira pode ser tomada pela raiva e tirar a vida da própria mãe.
Já Afonso (Humberto Carrão) enfrentará um câncer agressivo relacionado a leucemia meloide e pode vir a falecer. No entanto, Odete pode ser a peça chave para salvar a vida do filho, já que a vilã descobre que Leonardo é compatível e pode ser o doador de medula óssea para salvar seu atual filho querido.
Existem especulações de que Leonardo, um dos herdeiros da TCA, empresa de Odete, esteja fingindo estar com sequelas, e que ao desmascarar a mãe, pode também ser o novo responsável por sua morte.
Manuela Dias já concedeu entrevistas para a imprensa e afirmou que o assassino ou assassina de Odete não será a personagem Leila (Carolina Dieckmman), vivida em 88 por Cássia Kiss. Desta vez, a pessoa responsável pela morte de uma das personagens mais amadas e queridas da teledramaturgia, pode ser alguém bem próximo da personagem que exala preconceito, inclusive, até mesmo alguém do seu núcleo familiar.
Vale Tudo começa às 21h20 (horário de Brasília), na TV Globo