Vale Tudo! Com volta de Leonardo, um dos filhos de Odete morre e outro mata a própria mãe

Novela chega na reta final com mudanças de roteiro

Felipe Sena

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 14:21

Família Roitman tem desfecho tenebroso Crédito: Reprodução | Globo

Vale Tudo está chegando em sua reta final na faixa das 21h, e como alguns internautas apontam nas redes sociais “Manuela Dias não para”. A autora que vem trazendo a inserção de temas atuais na trama originalmente escrita por Aguinaldo Silva, Gilberto Braga e Leonor Bassères, pode dar um novo desfecho para a história da família Roitman, núcleo central do folhetim que surpreende os telespectadores a cada dia.

Com último capítulo previsto para o dia 17 de outubro, uma sexta-feira, a novela pode ter duas mortes que prometem abalar a trama, uma delas sendo um assassinato. Diferente da trama de 1988, o filho primogênito de Odete (Débora Bloch), Leonardo (Guilherme ,Magnon), sobrevive ao acidente de carro, mas fica com sequelas e é mantido numa casa distante da família aos cuidados de Ana Clara (Samantha Jones), sem que os Roitman saibam.

Inclusive, o público até aguarda a volta do filho de Odete, que pode acontecer a qualquer momento durante um jantar familiar, deixando Odete chocada, mas fazendo a felicidade da irmã gêmea de Leonardo, Heleninha (Paolla Oliveira). Na trama, Heleninha tem diversas recaídas por causa do álcool, e constantemente necessita do auxílio da família, principalmente de sua tia Celina (Malu Galli) e do ex-esposo Ivan (Renato Góes).

Ao saber que não foi responsável por tirar a vida do irmão, como Odete a faz crer, Heleninha se recupera dos entraves relacionados ao alcoolismo, e a loira pode ser tomada pela raiva e tirar a vida da própria mãe.

Já Afonso (Humberto Carrão) enfrentará um câncer agressivo relacionado a leucemia meloide e pode vir a falecer. No entanto, Odete pode ser a peça chave para salvar a vida do filho, já que a vilã descobre que Leonardo é compatível e pode ser o doador de medula óssea para salvar seu atual filho querido.

Existem especulações de que Leonardo, um dos herdeiros da TCA, empresa de Odete, esteja fingindo estar com sequelas, e que ao desmascarar a mãe, pode também ser o novo responsável por sua morte.

Manuela Dias já concedeu entrevistas para a imprensa e afirmou que o assassino ou assassina de Odete não será a personagem Leila (Carolina Dieckmman), vivida em 88 por Cássia Kiss. Desta vez, a pessoa responsável pela morte de uma das personagens mais amadas e queridas da teledramaturgia, pode ser alguém bem próximo da personagem que exala preconceito, inclusive, até mesmo alguém do seu núcleo familiar.