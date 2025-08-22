Afonso expulsa Maria de Fátima de casa em 'Vale Tudo' desta sexta (22)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 22 de agosto de 2025 às 10:33
No capítulo desta sexta-feira (22) de "Vale Tudo", Afonso expulsa Maria de Fátima de casa, encerrando o relacionamento com a protagonista. Celina ainda impede que Maria de Fátima leve as roupas compradas com dinheiro da família. Enquanto isso, André descobre que o patrocinador comprou a égua campeã Estrela para ele, aumentando a tensão entre os personagens.
A situação se complica quando Odete confronta Maria de Fátima, que revela que Celina é sócia de Raquel. Sentindo-se traída, Odete ameaça contar a Heleninha sobre a sociedade da irmã. Maria de Fátima chega ao apart hotel e percebe que César retirou seus pertences do apartamento, e Olavo sugere que ela peça ajuda a Raquel.
Maria de Fátima em "Vale Tudo"
Outras reviravoltas incluem Bartolomeu investigando a vida de Gerson, Afonso pedindo desculpas a Solange, Marco Aurélio ordenando a demissão de César, e Ivan sendo liberado da cadeia após Aldeíde emprestar o dinheiro da fiança.