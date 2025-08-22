Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Afonso expulsa Maria de Fátima de casa em 'Vale Tudo' desta sexta (22)

Intrigas, traições e reviravoltas marcam o capítulo desta sexta-feira (22)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 10:33

Afonso expulsa Maria de Fátima de casa Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta sexta-feira (22) de "Vale Tudo", Afonso expulsa Maria de Fátima de casa, encerrando o relacionamento com a protagonista. Celina ainda impede que Maria de Fátima leve as roupas compradas com dinheiro da família. Enquanto isso, André descobre que o patrocinador comprou a égua campeã Estrela para ele, aumentando a tensão entre os personagens.

A situação se complica quando Odete confronta Maria de Fátima, que revela que Celina é sócia de Raquel. Sentindo-se traída, Odete ameaça contar a Heleninha sobre a sociedade da irmã. Maria de Fátima chega ao apart hotel e percebe que César retirou seus pertences do apartamento, e Olavo sugere que ela peça ajuda a Raquel.

Maria de Fátima em "Vale Tudo"

Maria de Fátima (Bella Campos) em Vale Tudo por Reprodução
Maria de Fátima ficará tomada pelo ódio em "Vale Tudo" por Reprodução / TV Globo
Acidente marca capítulo de hoje em Vale Tudo; Maria de Fátima e César estão no carro por Reprodução/TV Globo
Maria de Fátima volta repaginada ao Brasil por Reprodução
Mária de Fátima planeja retorno ao Instagram por Reprodução | TV Globo
Odete Roitman (Debora Bloch) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' por Reprodução/TV Globo
Maria de Fátima e Raquel por Reprodução
Casamento de Maria de Fátima e Afonso Roitman por Reprodução
Maria de Fátima descobre armadilha de Odete por Reprodução/TV Globo
Maria de Fátima consegue se aproximar de Afonso por Reprodução/TV Globo
Maria de Fátima vai incriminar Ivana pelo sumiço dos dólares por Reprodução/TV Globo
Bella Campos interpreta Maria de Fátima em Vale Tudo por Reprodução
Maria de Fátima segue com seu plano para subir na vida por Reprodução/TV Globo
1 de 13
Maria de Fátima (Bella Campos) em Vale Tudo por Reprodução

Outras reviravoltas incluem Bartolomeu investigando a vida de Gerson, Afonso pedindo desculpas a Solange, Marco Aurélio ordenando a demissão de César, e Ivan sendo liberado da cadeia após Aldeíde emprestar o dinheiro da fiança.

Leia mais

Imagem - Ana Maria Braga comete gafe e revela campeão do 'Chef de Alto Nível' antes da hora

Ana Maria Braga comete gafe e revela campeão do 'Chef de Alto Nível' antes da hora

Imagem - Wanessa Camargo e Dado Dolabella são flagrados juntos seis meses após separação

Wanessa Camargo e Dado Dolabella são flagrados juntos seis meses após separação

Imagem - Cariúcha e filho de Gugu são flagrados aos beijos em festa; veja vídeo

Cariúcha e filho de Gugu são flagrados aos beijos em festa; veja vídeo

Mais recentes

Imagem - Amanda Kimberlly impõe regra para postar fotos de Helena, filha com Neymar

Amanda Kimberlly impõe regra para postar fotos de Helena, filha com Neymar
Imagem - Cientistas descobrem que suplemento simples ajuda a viver mais e retardar envelhecimento

Cientistas descobrem que suplemento simples ajuda a viver mais e retardar envelhecimento
Imagem - Preta Gil será homenageada em 'Êta mundo melhor!'; veja os detalhes

Preta Gil será homenageada em 'Êta mundo melhor!'; veja os detalhes

MAIS LIDAS

Imagem - Homem é encontrado morto em praia na frente de hotel de luxo do Rio Vermelho
01

Homem é encontrado morto em praia na frente de hotel de luxo do Rio Vermelho

Imagem - Prefeitura divulga edital de concurso público com 140 vagas e salários de até R$ 9,9 mil
02

Prefeitura divulga edital de concurso público com 140 vagas e salários de até R$ 9,9 mil

Imagem - Inscrições para concurso da Sefaz com salários de até R$ 22,5 mil encerram nesta quarta (20)
03

Inscrições para concurso da Sefaz com salários de até R$ 22,5 mil encerram nesta quarta (20)

Imagem - Prefeitura abre concurso público com mais de 450 vagas e salários de até R$ 5 mil
04

Prefeitura abre concurso público com mais de 450 vagas e salários de até R$ 5 mil