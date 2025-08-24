Acesse sua conta
Saiba se você vai concorrer a prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia

Resultado da premiação de agosto será divulgado na quinta-feira (28)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 14:01

Já estão disponíveis os bilhetes para o sorteio de agosto da Nota Premiada Bahia Crédito: Matheus Lens/Sefaz-BA

Já estão disponíveis para consulta os bilhetes que irão concorrer no sorteio de agosto da campanha Nota Premiada Bahia. O resultado da premiação será divulgado na quinta-feira (28).

Neste sorteio, serão considerados os bilhetes eletrônicos gerados a partir das notas fiscais associadas ao CPF do participante relativas a compras feitas ao longo do mês de julho. Para verificar, basta fazer login no site da campanha, escolher a opção “Minha Conta”, “Bilhetes” e filtrar a busca pelo mês.

Ao todo, são 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil. Atualmente, a campanha reúne mais de 869,4 mil participantes inscritos. De acordo com a Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz-BA), desde fevereiro de 2018 os sorteios da campanha já premiaram 6.142 pessoas, das quais 3.681 moram na capital, 2.457 no interior e quatro fora do estado.

Quando o participante insere o CPF na nota, além de concorrer nas premiações mensais de até R$ 100 mil e nas especiais de R$ 1 milhão, também apoia as entidades filantrópicas por ele escolhidas para compartilhamento das notas fiscais.

As instituições recebem pontos que serão acumulados até o final do período de quatro meses da etapa vigente do programa Sua Nota é um Show de Solidariedade.

Encerrado o quadrimestre, as instituições sociais e de saúde ativas no programa, que hoje são 535, recebem repasses em dinheiro. O valor distribuído a cada quadrimestre entre as instituições totaliza R$ 5 milhões.

