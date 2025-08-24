CONFIRA OPORTUNIDADES

Emprego: Salvador tem 172 vagas com salários de até R$ 5 mil nesta segunda (25)

Há cargos de nível médio e superior

Esther Morais

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 11:45

Simm oferece vagas em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 172 vagas de emprego e estágio com salários de até R$ 5 mil em Salvador para esta segunda-feira (25). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira as vagas:

Comprador (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas afins, seis meses de experiência, habilidade com negociação, análise de mercado, gestão de contratos, conhecimento financeiro e Excel avançado

Salário: R$4.000,00 + benefícios

1 vaga

Fiscal de prevenção e perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, curso de Vigilante atualizado

Salário: R$1.716,00 + benefícios

10 vagas

Auxiliar de limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.536,00 + benefícios

7 vagas

Auxiliar técnico de manutenção predial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.655,50 + benefícios

2 vagas

Repositor de loja

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar na região de Cajazeiras

Zona: Cajazeiras

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de almoxarifado

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.530,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.700,00 + benefícios

1 vaga

Ajudante de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar na região de Cajazeiras

Zona: Cajazeiras

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Empacotador (vaga exclusiva para o Programa Primeiro Emprego)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para carregar peso e trabalhar na região de Cajazeiras

Zona: Cajazeiras

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Motorista de caminhão

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível possuir CNH D

Salário: R$2.346,71 + benefícios

1 vaga

Enfermeiro

Requisitos: Ensino superior completo, seis meses de experiência, COREN ativo, experiência em UTI ou emergência, possuir pós-graduação na área ou em emergência

Salário: R$5.002,53 + benefícios

2 vagas

Jardineiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.623,83 + benefícios

1 vaga

Consultor de vendas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Assistente de consultório médico (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência no suporte de exames como mapa, holter, eletrocardiograma; disponibilidade de horário (manhã/tarde/noite); conhecimento em Sistema SMART será diferencial

Salário: R$1.655,00 + benefícios

2 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e informática intermediária

Salário: A combinar + benefícios

50 vagas

Auxiliar de logística (vaga de jovem aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para carregar peso, faixa etária de 18 a 22 anos conforme a Lei do Aprendizado

Salário: Bolsa a combinar + transporte

2 vagas

Auxiliar de frente de caixa

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Conferente de logística (vaga de estágio e do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou Logística (cursando a partir do 1º semestre à noite), sem experiência, conhecimento em pacote Office

Salário: Bolsa a combinar + benefícios

1 vaga

Supervisor de limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Zona: Águas Claras, Pirajá, Valéria, Cajazeiras ou fácil acesso à Estação de Metrô de Águas Claras

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de máquina roçadeira

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.592,00 + benefícios

2 vagas

Técnico de refrigeração linha branca

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH A ou B, possuir carro ou moto, experiência com linha branca

Salário: Comissão + benefícios

3 vagas

Auxiliar de refrigeração de ar condicionado

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.685,96 + benefícios

1 vaga

Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, faixa etária de 18 a 21 anos conforme a Lei do Aprendizado

Salário: R$784,44 + transporte

20 vagas

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Jardineiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.592,00 + benefícios

2 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, persuasão e habilidade em vendas, conhecimento em informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário, fácil acesso ao bairro do Cabula

Zona: Cabula

Salário: A combinar + benefícios

30 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade de horário

Salário: R$1.518,00 + benefícios

2 vagas

Recepcionista de hospital (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade de horário

Salário: R$1.518,00 + benefícios

3 vagas

Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade de horário

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar financeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.965,10 + benefícios

1 vaga

Ajudante de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de manutenção (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Animador de eventos (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Steward (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

4 vagas

Garçom (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios