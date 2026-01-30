Acesse sua conta
Marinha do Brasil abre inscrições para o Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros

Inscrições abertas até 25 de fevereiro de 2026

  Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 17:25

Para concorrer, o candidato deve possuir ensino médio completo (ou estar em fase de conclusão) e ter 18 anos completos e menos de 22 anos até 30 de junho de 2027
A Marinha do Brasil informa que estão abertas as inscrições para o Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM/2026). O certame oferece 850 vagas, sendo 754 destinadas a candidatos do sexo masculino e 96 destinadas a candidatas do sexo feminino, estas últimas distribuídas entre as Escolas de Aprendizes-Marinheiros de Olinda (PE) e Florianópolis (SC).

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no endereço www.ingressonamarinha.mar.mil.br, entre os dias 27 de janeiro e 25 de fevereiro de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 53,00, com possibilidade de isenção para inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea. O pedido de isenção deve ser feito entre 27 de janeiro e 2 de fevereiro de 2026.

Para concorrer, o candidato deve:

• Possuir ensino médio completo (ou estar em fase de conclusão);

• Ter 18 anos completos e menos de 22 anos até 30 de junho de 2027; e

• Ter altura entre 1,54 m e 2,00 m.

O Curso de Formação de Marinheiros (C-FMN) tem duração de um ano letivo,em regime de internato, e será realizado em uma das quatro Escolas de AprendizesMarinheiros, localizadas em Fortaleza (CE), Olinda (PE), Vila Velha (ES) e Florianópolis (SC).

Durante o curso, os alunos recebem:

• Auxílio financeiro mensal de R$ 1.303,90;

• Alimentação, uniformes e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Ao concluir a formação, o militar é promovido à graduação de Marinheiro, com remuneração bruta de R$ 2.294,50.

Etapas do Concurso

O processo seletivo será composto pelas seguintes fases:

• Prova Escrita Objetiva: prevista para 26 de abril de 2026, com 50 questões de Português, Matemática, Ciências (Física e Química) e Inglês;

• Eventos Complementares: Verificação de Dados Biográficos, Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i), Avaliação Psicológica e Verificação de Documentos.

SERVIÇO

Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM/2026)

• Inscrições: até 25/02/2026

• Vagas: 850 (754 – masculino / 96 – feminino, distribuídas entre PE e SC)

• Taxa de inscrição: R$ 53,00

• Data da Prova: 26/04/2026

• Informações: (71) 3507-3799

Com assessoria

