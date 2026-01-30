Acesse sua conta
Livro prepara candidatos para a 1ª fase da OAB em Direito Ambiental

Obra de Gabriela Nogueira reúne conteúdos estratégicos para o Exame de Ordem e concursos públicos

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 15:57

Gabriela Nogueira lança livro voltado à reta final da OAB
Gabriela Nogueira lança livro voltado à reta final da OAB Crédito: Reprodução

A advogada e professora Gabriela Nogueira lançou o livro “Direito Ambiental – Reta Final OAB | 1ª Fase”, voltado a estudantes que se preparam para a primeira etapa do Exame de Ordem e para concursos públicos na área ambiental. A obra reúne os principais conteúdos da disciplina, organizados de forma clara, objetiva e estratégica, com foco nas demandas mais recorrentes das provas.

Publicado pela Editora Mizuno, o livro integra uma coleção dedicada à preparação jurídica em diferentes áreas do Direito. O material é resultado de anos de estudo, atuação acadêmica e experiência da autora no ensino de Direito Ambiental. A pré-venda da obra já está disponível nos canais oficiais da editora.

