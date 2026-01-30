LANÇAMENTO

Livro prepara candidatos para a 1ª fase da OAB em Direito Ambiental

Obra de Gabriela Nogueira reúne conteúdos estratégicos para o Exame de Ordem e concursos públicos

Carmen Vasconcelos

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 15:57

Gabriela Nogueira lança livro voltado à reta final da OAB Crédito: Reprodução

A advogada e professora Gabriela Nogueira lançou o livro “Direito Ambiental – Reta Final OAB | 1ª Fase”, voltado a estudantes que se preparam para a primeira etapa do Exame de Ordem e para concursos públicos na área ambiental. A obra reúne os principais conteúdos da disciplina, organizados de forma clara, objetiva e estratégica, com foco nas demandas mais recorrentes das provas.