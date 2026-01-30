CRIME

Mulher envenena homem e finge ser policial para aplicar golpes em Salvador

Suspeita de 37 anos foi presa durante operação da Polícia Civil

Maysa Polcri

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 14:09

Suspeita teria feito várias vítimas em Salvador Crédito: Divulgação

Uma mulher de 37 anos foi presa no bairro de Pernambués, em Salvador, durante a operação Dose Única, conduzida pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (30). Ela é investigada por tentar matar um homem envenenado após aplicar um golpe, além de se passar por policial e investigadora.

Segundo as investigações, o homem vítima de envenenamento comprou um veículo da mulher, que não transferiu a posse do bem. Durante um almoço em um estabelecimento comercial, em 7 de janeiro, no bairro do Stiep, a investigada colocou uma substância venenosa na comida da vítima.

O homem passou mal e foi encaminhado à uma unidade de saúde. A mulher foi identificada como Jozeny Pereira dos Santos, de acordo com informações da TV Bahia.

Além disso, a polícia investiga um golpe cometido contra uma idosa em dezembro do ano passado. De acordo com boletim de ocorrência registrado na Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (Deati), há quase um ano a suspeita não pagava o aluguel de uma casa e enviava comprovantes de pagamento falsos à proprietária.

O cartão de crédito da vítima também desapareceu após um encontro com a mulher, sendo registrados gastos indevidos, além da contratação de um empréstimo pessoal superior a R$ 60 mil.