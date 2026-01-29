OPERAÇÃO

Polícia apreende paredão durante festa no estacionamento do Barradão

Vitória venceu o Remo por 2x0 na quinta-feira (29)

Um veículo tipo paredão foi apreendido pela Polícia Militar no estacionamento do Barradão, na quarta-feira (28). Imagens gravadas por torcedores mostram o momento em que viaturas entram no local e removem o veículo. O Vitória venceu o Remo por 2x0 na partida disputada em casa.

Em nota, a PM informou que a caminhonete é equipada com som automotivo irregular por possuir alterações em suas características originais, além do equipamento de som irregular.

Ainda segundo a corporação, a ação ocorreu durante patrulhamento, quando os militares foram acionados por moradores da região, que denunciaram a possível venda de drogas na entrada do estacionamento.