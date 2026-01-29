Acesse sua conta
Bancários paralisam agência do Bradesco de Salvador em protesto contra demissões

Manifestação faz parte de movimento nacional contra ações da empresa

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 15:29

Bancários protestam contra demissões e fechamentos de agências do Bradesco
Bancários protestam contra demissões e fechamentos de agências do Bradesco Crédito: Divulgação

As atividades da agência do Bradesco, no bairro do Comércio, em Salvador, foram paralisadas nesta quinta-feira (29) durante um protesto realizado pelo Sindicato dos Bancários da Bahia. O movimento é contrário às demissões de funcionários e fechamentos de agências em todo o país, inclusive na Bahia. 

De acordo com informações do sindicato, o banco encerrou as atividades de mais de 2 mil unidades em cinco anos no Brasil, sendo que 2,5 mil bancários foram demitidos somente entre janeiro e junho do ano passado. Protestos foram realizados em diferentes cidades brasileiras nesta quinta-feira (29). 

Fechamento de agências na Bahia

A reportagem entrou em contato com o Bradesco, através da assessoria de imprensa, e aguarda retorno sobre os protestos. 

As agências são fechadas com a justificativa de redução do número de serviços bancários realizados de forma presencial. De fato, dados mais recentes da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) revelam que, em 2023, sete a cada 10 transações bancárias foram feitas via celular no país. Em 2024, o Pix foi o meio de pagamento mais utilizado por brasileiros - foram 63,8 bilhões de transações.

Porém, determinações judiciais tentam coibir o fechamento de unidades, inclusive no interior da Bahia, tendo em vista as pessoas que dependem do serviço bancário presencial. Idosos e moradores de cidades longe dos grandes centros são os mais prejudicados pela priorização dos serviços digitais, segundo o Sindicato dos Bancários. Em certos casos, os clientes precisam viajar mais de 50 quilômetros para acessar agências

