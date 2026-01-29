MANIFESTAÇÃO

Bancários paralisam agência do Bradesco de Salvador em protesto contra demissões

Manifestação faz parte de movimento nacional contra ações da empresa

Maysa Polcri

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 15:29

Bancários protestam contra demissões e fechamentos de agências do Bradesco Crédito: Divulgação

As atividades da agência do Bradesco, no bairro do Comércio, em Salvador, foram paralisadas nesta quinta-feira (29) durante um protesto realizado pelo Sindicato dos Bancários da Bahia. O movimento é contrário às demissões de funcionários e fechamentos de agências em todo o país, inclusive na Bahia.

De acordo com informações do sindicato, o banco encerrou as atividades de mais de 2 mil unidades em cinco anos no Brasil, sendo que 2,5 mil bancários foram demitidos somente entre janeiro e junho do ano passado. Protestos foram realizados em diferentes cidades brasileiras nesta quinta-feira (29).

A reportagem entrou em contato com o Bradesco, através da assessoria de imprensa, e aguarda retorno sobre os protestos.

As agências são fechadas com a justificativa de redução do número de serviços bancários realizados de forma presencial. De fato, dados mais recentes da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) revelam que, em 2023, sete a cada 10 transações bancárias foram feitas via celular no país. Em 2024, o Pix foi o meio de pagamento mais utilizado por brasileiros - foram 63,8 bilhões de transações.