Justiça proíbe Bradesco de fechar banco na Bahia e fixa multa diária de R$ 50 mil

Posto de atendimento é o único em atividade na cidade

  Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 05:30

Ponto de atendimento Bradesco em Chorrochó
Ponto de atendimento Bradesco na Bahia (Imagem Ilustrativa) Crédito: Reprodução

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) atendeu ao pedido da Prefeitura de Caldeirão Grande, na região centro-norte do estado, e proibiu o Bradesco de fechar o único banco da cidade. A decisão provisória foi proferida no domingo (2) e estabelece multa de R$ 50 mil por dia em caso de descumprimento. O Bradesco pode recorrer da determinação.

A resposta do Poder Judiciário veio duas semanas após a Procuradoria Municipal de Caldeirão Grande ingressar com ação civil pública contra a instituição financeira. A prefeitura defende que o fim das atividades do único banco no município vai prejudicar os moradores e o comércio local. A cidade entrou na lista das cidades baianas que tentam reverter o fechamento de agências no interior do estado.

Fechamento de agências na Bahia

Ponto de atendimento Bradesco em Chorrochó
Ponto de atendimento Bradesco em Chorrochó por Reprodução
Funcionários do Itaú protestam conta fim de agência bancária em Salvador por Manoel Porto/Divulgação
Feira de Santana já teve sete agências do Itaú por Divulgação
Protesto contra fechamento de agência em Feira de Santana por Divulgação
Moradores participaram de audiência pública em Rio do Pires sobre fechamento de Bradesco por Reprodução
Protesto contra fechamento foi realizado em abril na cidade de Palmeiras por Reprodução
Bradesco anunciou que agência será fechada neste mês em Paramirim por Reprodução
Bradesco fechou as portas em 36 cidades baianas desde outubro de 2023 por Reprodução
1 de 9
Ponto de atendimento Bradesco em Chorrochó

No caso de Caldeirão Grande, trata-se te um posto de atendimento com capacidade inferior a de uma agência, que fica localizado na Praça Edgar Pereira, no Centro da cidade. Na decisão, a juíza Iasmin Leão Barouh determinou que o Bradesco mantenha a unidade em funcionamento integral, com todos os serviços e equipe, até decisão final do processo ou até a aprovação judicial de um plano de contingência que garanta o atendimento da população.

A magistrada também determinou que o Ministério Público da Bahia (MP-BA) acompanhe o caso e que uma audiência de conciliação seja marcada. O Bradesco foi procurado pela reportagem, mas não se manifestou sobre a decisão judicial até o fechamento desta edição. A juíza pondera ainda que a população idosa do interior enfrenta dificuldades para acessar serviços digitais.

“Grande parte do público atendido na agência diz respeito a pessoas idosas e, em sua maioria, humildes e sem acesso a internet banking. São aposentados que necessitariam acessar a rede bancária e que, normalmente, só realizam transações dentro das agências. Desconsiderar essa realidade ao retirar o único ponto de atendimento presencial completo é condenar parte significativa da população à margem do sistema financeiro, violando direitos fundamentais e aprofundando desigualdades sociais”, pontua a decisão, a qual o CORREIO teve acesso.

Entre os correntistas do banco também estão 1,3 mil servidores municipais que têm as folhas de pagamento geridas pelo Bradesco. O procurador do município, Rafael Guirra, que já havia afirmado ao CORREIO que a empresa não comunicou o fechamento oficialmente à prefeitura, celebrou a decisão.

Decisão liminar proíbe Bradesco de fechar unidade na Bahia
Decisão liminar proíbe Bradesco de fechar unidade na Bahia Crédito: Reprodução

“A decisão judicial se mostra juridicamente correta, socialmente justa e humanamente sensível. Ela reafirma que a economia deve servir à sociedade — e não o contrário — e que o poder público municipal, quando age com legitimidade e compromisso, pode e deve atuar como voz dos que mais precisam”, afirma. O fechamento da unidade de Caldeirão Grande está previsto para o dia 21 de novembro.

Bradesco descumpre decisão judicial

Assim como Caldeirão Grande, a cidade de Pedro Alexandre, na região nordeste do estado, também processou o Bradesco após a decisão do banco em fechar uma agência no município. A unidade também é a única da cidade. O TJ-BA deu parecer favorável à prefeitura e, em decisão liminar, determinou a reativação imediata da agência do Bradesco, sob pena de multa de R$ 5 mil por dia (com limite de R$ 500 mil).

A agência foi fechada em 22 de setembro, transferindo sete funcionários e todos os correntistas da unidade. Mesmo assim, o Bradesco não cumpriu a decisão judicial e o banco permanece fechado. A unidade bancária mais próxima fica localizada na cidade de Saúde, a cerca de 20 quilômetros de distância.

Ao CORREIO, o procurador do município Bruno Amorim confirmou o descumprimento, mas disse que a prefeitura ainda não decidiu entrar com nova ação da Justiça.

Procon-BA estuda medidas contra bancos 

Em abril deste ano, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão suspendeu o encerramento de agências e postos de atendimento bancário do Bradesco em 16 municípios do estado. A decisão atendeu a uma ação civil pública do Procon do Maranhão. Na Bahia, é possível que uma ação semelhante seja colocada em prática.

O órgão realiza reuniões com os sindicatos que representam os bancários na Bahia e estuda medidas que englobem mais cidades. Por enquanto, os municípios têm processado os bancos individualmente. “Estamos estruturando, a partir das informações passadas pelo sindicato, uma ação no âmbito do Procon para que a gente possa garantir que o direito do consumidor seja respeitado. O direito da população é o atendimento livre e sem barreiras”, afirma Iratan Vilas Boas, diretor de fiscalização do Procon-BA.

Apesar de não detalhar prazos e qual será o teor da ação, Vilas Boas adianta que o objetivo do órgão é colocar a ação em prática o quanto antes. No caso do Maranhão, a desembargadora do Tribunal de Justiça do estado Sônia Amaral suspendeu a liminar que havia impedido uma instituição de fechar agências em 15 municípios.

