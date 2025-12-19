Veja como será o funcionamento do ferry-boat no fim de ano

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 16:33
Para atender à demanda de fim de ano, o Sistema Ferry-Boat terá uma operação especial com funcionamento ininterrupto em dois dias. As estimativas da ITS (Internacional Travessias Salvador) é que o fluxo aumente em cerca de 5% em relação ao ano passado. A operação inicia na próxima segunda-feira (22) e vai até o dia 7 de janeiro.
Segundo a empresa, os dias com funcionamento ininterrupto serão: de terça-feira (30) para quarta-feira (31), no Terminal São Joaquim; e de domingo (04) para segunda-feira (05), no Terminal de Bom Despacho.
Veja quais são os valores das tarifas no ferry-boat
O agendamento do Hora Marcada contará com 420 vagas extras, para carros e pedestres, durante o período. Serão 180 vagas adicionais para veículos saindo de Salvador terça-feira (30) e quarta-feira (31), com 30 vagas extras por viagem. Para o retorno do feriado de Ano Novo, serão 240 vagas a mais, distribuídas entre sábado (03) e segunda (05).
Estarão operando as sete embarcações da frota: Zumbi dos Palmares, Rio Paraguaçu, Anna Nery, Dorival Caymmi, Maria Bethânia, Pinheiro e Ivete Sangalo. As viagens regulares ocorrem de hora em hora, nos dois terminais, São Joaquim e Bom Despacho, em saídas extras conforme a demanda e com a disponibilidade da frota, respeitando a necessidade de manutenção preventiva e corretiva.
Em 2024, a ITS registrou, no mesmo período, um fluxo de aproximadamente 332 mil passageiros e 55 mil veículos, considerando deslocamentos de saída e retorno. Para este ano, a expectativa é de um aumento de 5% nesse volume. O planejamento envolve as áreas de Operação, Manutenção, Comunicação, Predial e Arrecadação, visando a segurança e a eficiência em todos os terminais.