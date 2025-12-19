SALVADOR - BOM DESPACHO

Veja como será o funcionamento do ferry-boat no fim de ano

ITS vai disponibilizar 420 vagas extras de Hora Marcada

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 16:33

Para atender à demanda de fim de ano, o Sistema Ferry-Boat terá uma operação especial com funcionamento ininterrupto em dois dias. As estimativas da ITS (Internacional Travessias Salvador) é que o fluxo aumente em cerca de 5% em relação ao ano passado. A operação inicia na próxima segunda-feira (22) e vai até o dia 7 de janeiro.



Segundo a empresa, os dias com funcionamento ininterrupto serão: de terça-feira (30) para quarta-feira (31), no Terminal São Joaquim; e de domingo (04) para segunda-feira (05), no Terminal de Bom Despacho.

O agendamento do Hora Marcada contará com 420 vagas extras, para carros e pedestres, durante o período. Serão 180 vagas adicionais para veículos saindo de Salvador terça-feira (30) e quarta-feira (31), com 30 vagas extras por viagem. Para o retorno do feriado de Ano Novo, serão 240 vagas a mais, distribuídas entre sábado (03) e segunda (05).

Estarão operando as sete embarcações da frota: Zumbi dos Palmares, Rio Paraguaçu, Anna Nery, Dorival Caymmi, Maria Bethânia, Pinheiro e Ivete Sangalo. As viagens regulares ocorrem de hora em hora, nos dois terminais, São Joaquim e Bom Despacho, em saídas extras conforme a demanda e com a disponibilidade da frota, respeitando a necessidade de manutenção preventiva e corretiva.