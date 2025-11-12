Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bradesco descumpre decisão judicial e mantém banco fechado na Bahia

Prefeitura de Pedro Alexandre processou empresa após único banco da cidade ser fechado

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 15:23

Prefeitura acionou a Justiça contra o fechamento do banco
Prefeitura acionou a Justiça contra o fechamento do banco Crédito: Reprodução/Google Maps

O Bradesco descumpre decisão judicial na Bahia e mantém fechado o único banco da cidade de Pedro Alexandre, na região nordeste do estado. Mesmo após a determinação de que a unidade fosse reaberta, a empresa manteve as portas fechadas. A agência mais próxima dos 13,9 mil habitantes fica em Jeremoabo, município a cerca de 60 quilômetros.

No dia 1º de outubro, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) determinou a reabertura da única agência de Pedro Alexandre, atendendo ao pedido da Procuradoria Geral do Município. O banco foi processado pela prefeitura, que avalia os impactos negativos no comércio local da agência fechada. Ao CORREIO, moradores relataram que as vendas diminuíram desde que o banco foi fechado. 

Fechamento de agências na Bahia

Ponto de atendimento Bradesco em Chorrochó por Reprodução
Ponto de atendimento Bradesco em Chorrochó por Reprodução
Funcionários do Itaú protestam conta fim de agência bancária em Salvador por Manoel Porto/Divulgação
Feira de Santana já teve sete agências do Itaú por Divulgação
Protesto contra fechamento de agência em Feira de Santana por Divulgação
Moradores participaram de audiência pública em Rio do Pires sobre fechamento de Bradesco por Reprodução
Protesto contra fechamento foi realizado em abril na cidade de Palmeiras por Reprodução
Bradesco anunciou que agência será fechada neste mês em Paramirim por Reprodução
Bradesco fechou as portas em 36 cidades baianas desde outubro de 2023 por Reprodução
1 de 9
Ponto de atendimento Bradesco em Chorrochó por Reprodução

A Justiça determinou ainda multa de R$ 5 mil por dia em caso de descumprimento, mas estabeleceu limite de R$ 500 mil. A agência foi fechada em 22 de setembro, portanto, a pena chega a R$ 260 mil - pouco mais da metade do teto estabelecido. A reportagem entrou em contato com o Bradesco, que disse apenas que não comenta processos judiciais em andamento. 

A empresa não se manifestou no processo desde que a decisão liminar determinou a reabertura do banco, segundo Bruno Amorim, procurador do município. A decisão de fechamento foi proferida em segunda instância, após a Prefeitura recorrer da primeira decisão que não puniu o Bradesco pelo fechamento. 

Na decisão sobre o caso de Pedro Alexandre, a desembargadora Joanice Maria destacou que "o exercício pleno da cidadania pressupõe o acesso universal aos serviços bancários", além de citar que os postos de atendimento disponíveis na cidade não são suficientes para os moradores. "Os postos de atendimento mencionados pela agravada [Bradesco], localizados em estabelecimentos comerciais da região, não dispõem de todos os serviços típicos de uma agência bancária, razão pela qual são insuficientes para garantir aos cidadãos atendimento digno", afirma.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Justiça proíbe Bradesco de fechar banco na Bahia e fixa multa diária de R$ 50 mil

Justiça proíbe Bradesco de fechar único banco em cidade baiana

Moradores protestam após único banco de cidade baiana anunciar fechamento

Ao acionar a Justiça para reverter o fechamento da única agência da cidade, Pedro Alexandre segue o exemplo de outros municípios baianos que entraram na disputa contra os bancos. É o caso de Chorrochó, Palmeiras e Ubatã. Em Chorrochó, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) determinou que o Bradesco não encerre as atividades de um posto de atendimento bancário. Já em Caldeirão Grande, foi fixada multa de R$ 50 mil caso o banco da cidade fosse fechado. 

Repetição

Nos últimos meses, o CORREIO noticiou batalhas judiciais para evitar o fim das atividades de bancos em diferentes cidades da Bahia. De um lado, as empresas justificam que os serviços digitais se sobrepõem aos que são feitos presencialmente nas agências. Os municípios, do outro, reforçam que moradores idosos e sem acesso à internet não acompanham com facilidade os avanços tecnológicos.

Dados do Sindicato dos Bancários da Bahia apontam que 38 bancos foram fechados neste ano no estado. Outras seis foram abertas. Restam 771 em todo o estado. O Bradesco responde pela maior parte dos fechamentos - foram 17. Em seguida, aparecem Itaú (11) e Santander (8).

Tags:

Banco Justiça Bradesco

Mais recentes

Imagem - Mau hálito: o que ele revela sobre sua saúde

Mau hálito: o que ele revela sobre sua saúde
Imagem - Casal é preso na Calçada com carro roubado na Graça

Casal é preso na Calçada com carro roubado na Graça
Imagem - Ex-jogador da base do Bahia e Palmeiras é morto em Salvador

Ex-jogador da base do Bahia e Palmeiras é morto em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - TCE abre inscrições para concurso com salários de até R$ 12,5 mil e VA de R$ 2 mil
01

TCE abre inscrições para concurso com salários de até R$ 12,5 mil e VA de R$ 2 mil

Imagem - Matador de aluguel: como assassinato de Eloá levou o pai dela à prisão
02

Matador de aluguel: como assassinato de Eloá levou o pai dela à prisão

Imagem - Mais três ciclones podem atingir o Brasil em novembro; saiba quando e onde
03

Mais três ciclones podem atingir o Brasil em novembro; saiba quando e onde

Imagem - 'Essa tal de Japinha do CV não existe', diz Penélope após boato de morte em megaoperação
04

'Essa tal de Japinha do CV não existe', diz Penélope após boato de morte em megaoperação