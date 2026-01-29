Imóvel desaba e rua é interditada na Boca do Rio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 16:45
Um imóvel localizado na rua Guaratinga, na Boca do Rio, em Salvador, desabou parcialmente na manhã desta quinta-feira (29). De acordo com informações da Defesa Civil (Codesal), duas lajes desabaram e o restante do imóvel será demolido. Não há registros de feridos.
A ocorrência atingiu dois imóveis laterais e obstruiu a passagem de acesso a outras duas residências situadas nos fundos. Ainda segundo a Codesal, a edificação foi construída de forma irregular e já havia sido condenada pela Defesa Civil. Os moradores já haviam sido notificados para deixar o imóvel.
Imóvel desaba parcialmente na Boca do Rio
Em decorrência do desabamento, um poste foi derrubado, sendo necessária a mobilização da Neoenergia Coelba para o desligamento da rede elétrica e realização dos reparos necessários.
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) foi acionada para avaliar as condições das edificações atingidas e providenciar a demolição das partes que apresentam instabilidade estrutural.