SALVADOR

Imóvel desaba e rua é interditada na Boca do Rio

Defesa Civil realizou vistoria de imóvel

Maysa Polcri

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 16:45

Defesa Civil foi acionada após desabamento de imóvel na Boca do Rio Crédito: Divulgação

Um imóvel localizado na rua Guaratinga, na Boca do Rio, em Salvador, desabou parcialmente na manhã desta quinta-feira (29). De acordo com informações da Defesa Civil (Codesal), duas lajes desabaram e o restante do imóvel será demolido. Não há registros de feridos.

A ocorrência atingiu dois imóveis laterais e obstruiu a passagem de acesso a outras duas residências situadas nos fundos. Ainda segundo a Codesal, a edificação foi construída de forma irregular e já havia sido condenada pela Defesa Civil. Os moradores já haviam sido notificados para deixar o imóvel.

Em decorrência do desabamento, um poste foi derrubado, sendo necessária a mobilização da Neoenergia Coelba para o desligamento da rede elétrica e realização dos reparos necessários.