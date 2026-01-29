Acesse sua conta
Imóvel desaba e rua é interditada na Boca do Rio

Defesa Civil realizou vistoria de imóvel

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 16:45

Defesa Civil foi acionada após desabamento de imóvel na Boca do Rio
Defesa Civil foi acionada após desabamento de imóvel na Boca do Rio

Um imóvel localizado na rua Guaratinga, na Boca do Rio, em Salvador, desabou parcialmente na manhã desta quinta-feira (29). De acordo com informações da Defesa Civil (Codesal), duas lajes desabaram e o restante do imóvel será demolido. Não há registros de feridos. 

A ocorrência atingiu dois imóveis laterais e obstruiu a passagem de acesso a outras duas residências situadas nos fundos. Ainda segundo a Codesal, a edificação foi construída de forma irregular e já havia sido condenada pela Defesa Civil. Os moradores já haviam sido notificados para deixar o imóvel.

Em decorrência do desabamento, um poste foi derrubado, sendo necessária a mobilização da Neoenergia Coelba para o desligamento da rede elétrica e realização dos reparos necessários.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) foi acionada para avaliar as condições das edificações atingidas e providenciar a demolição das partes que apresentam instabilidade estrutural.

