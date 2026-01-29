CIDADANIA

2ª via de certidão, reconhecimento de paternidade e mais: Salvador recebe mutirão gratuito do MPBA

Ação teve início nesta quinta-feira (29) e segue nesta sexta (30)

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 18:19

Ministério Público da Bahia (MP BA) Crédito: Reprodução

Nesta sexta-feira (30), a população do Nordeste de Amaralina receberá atendimento gratuito do Ministério Público da Bahia (MPBA). A ação da 4ª edição do projeto “Periferia de Direitos”, que teve início nesta quinta-feira (29), terá atendimento entre as 8h às 17h, na unidade móvel do MPBA que será instalada na Rua Reinaldo de Matos.

Equipe do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Cíveis e Fundações (Caocif) estará no local com os projetos ‘Paternidade Responsável’ e ‘Viver com Cidadania’. As iniciativas têm como foco a defesa dos direitos fundamentais, o respeito à diversidade e a promoção da cidadania.