Prefeitura baiana altera horário de provas de concurso com 3 mil vagas e salários de R$ 5,2 mil

Avaliações serão aplicadas no dia 8 de março

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 19:08

Secretaria de Educação de Feira de Santana
Secretaria de Educação de Feira de Santana

A Prefeitura de Feira de Santana anunciou, nesta quinta-feira (29), a alteração no horário de aplicação das provas objetivas e discursivas do concurso público para os cargos de professores da rede municipal. As provas para o cargo de pedagogo e para as demais áreas, que antes seriam aplicadas no mesmo horário, passarão a ocorrer em períodos distintos, pela manhã e à tarde. O concurso será realizado no dia 8 de março.

Para os cargos de professor de Língua Portuguesa, Inglês, Matemática, Ciências, Geografia, História, Educação Física e Artes, as provas serão aplicadas no turno da manhã, das 8h às 13h, no horário de Brasília.

Já os candidatos às vagas para pedagogo farão as provas no turno da tarde, das 15h às 20h, também no horário de Brasília.

Serão oferecidas mil vagas, que serão preenchidas de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, além da formação de cadastro reserva. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 2 de fevereiro.

A taxa de inscrição é de R$ 110, e o procedimento deve ser feito exclusivamente por meio do site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). Os locais de aplicação das provas serão divulgados no dia 27 de fevereiro.

Segundo a administração municipal, as demais disposições do Edital nº 01, de 20 de dezembro de 2025, permanecem inalteradas.

