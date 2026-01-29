Acesse sua conta
Veja quem ganhou os R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia no primeiro sorteio do ano

Ao todo, foram 91 contemplados; além do prêmio principal, as outras pessoas levaram R$ 10 mil cada

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 18:41

Nota Premiada Bahia
Nota Premiada Bahia Crédito: Matheus Lens/ Ascom Sefaz-BA

O prêmio principal do primeiro sorteio de 2026 da Nota Premiada Bahia, de R$ 100 mil saiu para uma moradora do município de Catu, na região Nordeste do estado. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (29) pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA).

Além dela, outros 90 participantes também foram sorteados e vão receber prêmios no valor de R$ 10 mil cada. Ao todo, 55 pessoas de Salvador levaram premiações e outras 36 do interior.

Relação dos sorteados na Nota Premiada Bahia no primeiro sorteio de 2026

A relação completa dos ganhadores está disponível no site do projeto e também no perfil do Instagram da campanha, além das redes sociais da Sefaz-BA.

No interior, a cidade de Feira de Santana foi a que teve mais sortudos, com cinco ganhadores. Em seguida, Ilhéus e Teixeira de Freitas tiveram três contemplados cada, e Camaçari, Dias D’Ávila e Itabuna ficaram com dois sorteados cada.

Também levaram moradores das cidades de Anguera, Bom Jesus da Lapa, Camacan, Eunápolis, Guanambi, Ibicaraí, Ipiau, Jequié, Juazeiro, Madre de Deus, Mata de São João, Paulo Afonso, Porto Seguro, São Gabriel, Simões Filho, Uruçuca, Valente e Vitória da Conquista.

Como participar

Para participar da Nota Premiada Bahia, basta se cadastrar uma única vez no site da campanha e preencher um formulário simples. No momento do cadastro, devem ser escolhidas até duas entidades filantrópicas, uma da área de saúde e outra da social, com as quais serão compartilhadas todas as notas eletrônicas que forem associadas ao CPF cadastrado.

Após o cadastro, ao incluir o CPF nas notas, o participante estará concorrendo aos sorteios e também ajudando as instituições por ele escolhidas entre as vinculadas ao programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, que conta atualmente com 534 instituições ativas e regulares. A cada quatro meses, as notas compartilhadas transformam-se em repasses no valor de R$ 5 milhões para as entidades do Sua Nota é um Show de Solidariedade.

