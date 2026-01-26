Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prêmio de R$ 100 mil: veja se seu bilhete concorre ao sorteio de janeiro da Nota Premiada

Serão distribuídos 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 07:33

Nota Premiada Bahia
Nota Premiada Bahia Crédito: Divulgação Matheus Lens Ascom/ Sefaz-Ba

Já estão disponíveis para consulta os bilhetes que irão concorrer ao sorteio de janeiro da campanha Nota Premiada Bahia. O resultado será divulgado na quinta-feira (29) no site da campanha e redes sociais. Nesse sorteio, serão considerados os bilhetes gerados a partir das notas fiscais associadas ao CPF do participante, relativas a compras feitas ao longo do mês de dezembro.

Para fazer a consulta, basta acessar o site da campanha, colocar usuário e senha cadastrados, escolher a opção “Minha Conta”, depois clicar em “Bilhetes” e então filtrar a busca pelo mês.

Serão distribuídos 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil. Para participar da Nota Premiada Bahia, concorrer aos prêmios em dinheiro e ainda ajudar entidades filantrópicas vinculadas ao programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, basta se cadastrar uma única vez no site da campanha, indicar até duas instituições e, após concluir o cadastro, incluir o CPF na nota fiscal sempre que realizar uma compra em estabelecimentos comerciais de toda a Bahia.

Atualmente, são mais de 882 mil participantes inscritos na campanha. Desde que foi lançada, em fevereiro de 2018, a Nota Premiada Bahia já contemplou 6.597 pessoas, das quais 3.955 moram na capital, 2.638 no interior e quatro fora do estado.

A ação é organizada pelo Governo do Estado por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz-BA).

Tags:

Nota Premiada

Mais recentes

Imagem - Hepatologista explica o que mais tende a provocar o colapso do fígado

Hepatologista explica o que mais tende a provocar o colapso do fígado
Imagem - Os três fatores que explicam por que a gripe e outras doenças respiratórias lotaram o SUS

Os três fatores que explicam por que a gripe e outras doenças respiratórias lotaram o SUS
Imagem - Confira previsão do tempo para semana em Salvador

Confira previsão do tempo para semana em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Influencer postou vídeo pedindo 'chuva com trovão' na caminhada de Nikolas Ferreira
01

Influencer postou vídeo pedindo 'chuva com trovão' na caminhada de Nikolas Ferreira

Imagem - Enquete BBB 26: Leandro, Matheus ou Brígido, quem deve ser eliminado no Paredão?
02

Enquete BBB 26: Leandro, Matheus ou Brígido, quem deve ser eliminado no Paredão?

Imagem - Justiça manda prender cantor João Lima após vídeos de agressões contra a esposa
03

Justiça manda prender cantor João Lima após vídeos de agressões contra a esposa

Imagem - Caso Daiane: síndico de prédio onde corretora desapareceu é denunciado
04

Caso Daiane: síndico de prédio onde corretora desapareceu é denunciado