Prêmio de R$ 100 mil: veja se seu bilhete concorre ao sorteio de janeiro da Nota Premiada

Esther Morais
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 07:33
Já estão disponíveis para consulta os bilhetes que irão concorrer ao sorteio de janeiro da campanha Nota Premiada Bahia. O resultado será divulgado na quinta-feira (29) no site da campanha e redes sociais. Nesse sorteio, serão considerados os bilhetes gerados a partir das notas fiscais associadas ao CPF do participante, relativas a compras feitas ao longo do mês de dezembro.
Para fazer a consulta, basta acessar o site da campanha, colocar usuário e senha cadastrados, escolher a opção “Minha Conta”, depois clicar em “Bilhetes” e então filtrar a busca pelo mês.
Serão distribuídos 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil. Para participar da Nota Premiada Bahia, concorrer aos prêmios em dinheiro e ainda ajudar entidades filantrópicas vinculadas ao programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, basta se cadastrar uma única vez no site da campanha, indicar até duas instituições e, após concluir o cadastro, incluir o CPF na nota fiscal sempre que realizar uma compra em estabelecimentos comerciais de toda a Bahia.
Atualmente, são mais de 882 mil participantes inscritos na campanha. Desde que foi lançada, em fevereiro de 2018, a Nota Premiada Bahia já contemplou 6.597 pessoas, das quais 3.955 moram na capital, 2.638 no interior e quatro fora do estado.
A ação é organizada pelo Governo do Estado por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz-BA).