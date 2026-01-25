Acesse sua conta
Justiça manda prender cantor João Lima após vídeos de agressões contra a esposa

Cantor também teve medida protetiva decretada e está proibido de se aproximar da esposa após vídeos com agressões ganharem repercussão nacional

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 19:43

A Justiça da Paraíba decretou a prisão preventiva do cantor João Lima neste domingo após a repercussão de denúncias de violência doméstica envolvendo a esposa. A decisão foi tomada em regime de plantão judicial e inclui ainda a concessão de medida protetiva em favor da vítima.

O caso ganhou visibilidade no fim de semana depois que imagens começaram a circular nas redes sociais mostrando episódios de agressão atribuídos ao artista. A partir da divulgação dos vídeos, a vítima procurou a Polícia Civil e formalizou a denúncia em uma delegacia especializada no atendimento à mulher.

Segundo a decisão judicial, a prisão preventiva foi determinada para preservar a ordem pública e garantir a segurança da vítima. O entendimento da Justiça levou em conta a gravidade das acusações e o histórico relatado no processo, que aponta episódios de violência e ameaças.

Além da prisão, João Lima está impedido de manter qualquer tipo de contato com a esposa e deve respeitar uma distância mínima estabelecida pela medida protetiva. Ele também não pode frequentar locais onde a vítima esteja, como forma de evitar novos encontros.

As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil da Paraíba.

Após a repercussão do caso, a esposa do cantor, a médica Raphaella Brilhante, se pronunciou publicamente nas redes sociais. No relato, ela confirmou as agressões, falou sobre o impacto emocional da violência e reforçou que as providências legais estão sendo adotadas.

