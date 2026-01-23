BASTIDORES DA TV

Quanto Luciana Gimenez ganhava na RedeTV!? Valor é revelado após fim do contrato

Bastidores da não renovação revelam impacto do salário no fim da relação com a emissora

Heider Sacramento

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 23:54

Luciana Gimenez Crédito: Reprodução | Instagram

A saída de Luciana Gimenez da RedeTV! após 25 anos voltou ao centro das atenções nesta sexta-feira. Durante o programa Melhor da Tarde, Leo Dias comentou os bastidores da não renovação do contrato e revelou detalhes sobre o salário da apresentadora, associando a decisão a cortes orçamentários e ao custo do programa.

Segundo o jornalista, Luciana recebia cerca de R$ 200 mil por mês para comandar o SuperPop, que passou a ser exibido apenas uma vez por semana. "A questão é muito simples: são cortes, são salários muito altos. A Luciana fazia um programa uma vez por semana e ganhava cerca de R$ 200 mil por mês. Hoje, é um valor muito alto para a televisão", afirmou Leo Dias. Chris Flores concordou com a avaliação e reforçou a dificuldade financeira. "A conta simplesmente não fechava", disse.

Durante a conversa, Leo lembrou que o formato do programa apresentado por Luciana passou por diversas mudanças ao longo dos anos. O SuperPop, que inicialmente era diário, acabou se tornando semanal. Chris Flores também destacou que a apresentadora acumulava outro projeto na emissora, o Luciana by Night, que já saiu do ar.

Leo Dias ainda afirmou que o salário da comunicadora já foi bem mais alto em outros momentos da carreira. "Já houve épocas em que o salário chegou a R$ 700 mil. Nos últimos anos, esse valor foi sendo reduzido conforme os programas diminuíam", explicou.

No último dia 16, Luciana Gimenez se pronunciou publicamente sobre o fim do vínculo com a RedeTV!. Em publicação no Instagram, ela relembrou sua trajetória na emissora e destacou a importância do trabalho desenvolvido ao longo de mais de duas décadas. "Aqui vivi momentos que marcaram a minha vida e a história da televisão. Recebi figuras públicas e grandes nomes do entretenimento nacional e internacional", escreveu.

A apresentadora também ressaltou o papel do SuperPop na televisão brasileira. "O SuperPop sempre foi mais do que entretenimento. Foi espaço de escuta, debate e afeto. Um programa que abraçou causas e deu visibilidade à comunidade LGBTQIAPN+ quando ainda era difícil", afirmou.