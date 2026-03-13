ASTROLOGIA

3 signos em alerta: Saiba como aliviar a tensão e recuperar a energia vital nesta sexta-feira (13 de março)

A Lua em Capricórnio alerta para dores lombares e estresse

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de março de 2026 às 22:22

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Você sentiu uma certa rigidez ao acordar hoje? Não é impressão sua. A Lua em Capricórnio, embora excelente para o trabalho, pode nos deixar um pouco "duros" demais conosco. O estresse por metas e o peso das responsabilidades tendem a se acumular na coluna, nos joelhos e nos dentes. Nesta sexta-feira 13, o seu maior amuleto de sorte será o autocuidado consciente. O corpo está pedindo estrutura, mas também pede alívio da tensão acumulada na semana.



Nativos de Gêmeos, Leão e Peixes devem ter atenção redobrada. O geminiano precisa de regeneração e silêncio; o leonino deve focar na disciplina da dieta e evitar excessos de café; e o pisciano encontrará bem-estar em atividades comunitárias ou mentorias. A dica de ouro é o aterramento: se puder, coloque os pés na terra ou cuide de plantas. Esse contato simples com o elemento Terra ajuda a drenar a ansiedade mental e traz a alma de volta para o corpo.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Na alimentação, nada de lanches rápidos e sem valor nutritivo; o corpo exige minerais e alimentos que tragam saciedade real. Preste atenção à sua mastigação; a pressa hoje é inimiga da digestão. Se a tensão profissional apertar, faça pausas para alongar o pescoço e a lombar. Um banho quente ao final do dia, focado no relaxamento muscular, não é um luxo, é uma necessidade para quem quer manter a produtividade alta.

