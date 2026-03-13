SEPARAÇÃO

Daniel Cady abriu mão da fortuna de Ivete Sangalo antes do casamento

Nutricionista teria assinado acordo pré-nupcial em 2011 renunciando ao patrimônio da cantora; detalhes surgiram após a separação anunciada em novembro

Fernanda Varela

Publicado em 13 de março de 2026 às 22:49

Ivete e Daniel Cady se conheceram por acaso, em 2008, quando o nutricionista descansava enquanto nada em um píer na Baía de Todos os Santos. Os dois oficializaram a relação em 2011, na residência dos dois no Corredor da Vitória, em Salvador. Crédito: Reprodução | Instagram

A separação entre Ivete Sangalo e Daniel Cady voltou a repercutir nesta sexta-feira (13) após novas informações sobre os bastidores do fim do casamento. Um dos pontos que mais chamou atenção envolve um acordo pré-nupcial assinado pelo nutricionista antes da oficialização da união com a cantora.

Carol Magalhães e Daniel Cady 1 de 17

De acordo com informações divulgadas no programa Melhor da Tarde, da Band, Daniel Cady teria concordado, antes do casamento realizado em 2011, em abrir mão de qualquer direito sobre o patrimônio da artista.

Segundo o que foi relatado na atração, o documento previa que o nutricionista não teria participação nos bens acumulados por Ivete Sangalo ao longo da carreira.

O tema voltou à tona após o anúncio da separação do casal, feito em novembro do ano passado. Ivete e Cady ficaram juntos por cerca de 17 anos e tiveram três filhos.

Ainda conforme as informações exibidas no programa, a cantora teria oferecido um apartamento em Salvador para que o ex-marido pudesse ter um local para morar e receber os filhos. Daniel Cady, no entanto, teria recusado a proposta.

No programa, também foi citado que o nutricionista teria afirmado que queria deixar o casamento da mesma forma que entrou.