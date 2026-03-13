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Daniel Cady abriu mão da fortuna de Ivete Sangalo antes do casamento

Nutricionista teria assinado acordo pré-nupcial em 2011 renunciando ao patrimônio da cantora; detalhes surgiram após a separação anunciada em novembro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de março de 2026 às 22:49

Ivete Sangalo e Daniel Cady
Ivete e Daniel Cady se conheceram por acaso, em 2008, quando o nutricionista descansava enquanto nada em um píer na Baía de Todos os Santos. Os dois oficializaram a relação em 2011, na residência dos dois no Corredor da Vitória, em Salvador. Crédito: Reprodução | Instagram

A separação entre Ivete Sangalo e Daniel Cady voltou a repercutir nesta sexta-feira (13) após novas informações sobre os bastidores do fim do casamento. Um dos pontos que mais chamou atenção envolve um acordo pré-nupcial assinado pelo nutricionista antes da oficialização da união com a cantora.

Carol Magalhães e Daniel Cady

Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Daniel Cady e Ivete Sangalo por Reprodução
Daniel Cady e as filhas, Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Daniel Cady curtiu Camarote Salvador por Heider Sacramento/CORREIO
Daniel Cady fez uma homenagem às filhas por Reprodução | Instagram
Daniel Cady fez uma homenagem às filhas por Reprodução | Instagram
Daniel Cady por Reprodução/Instagram
Daniel Cady impressiona ao exibir shape trincado após desafio esportivo por Reprodução/Instagram
Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação por Reprodução
Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação por Reprodução
Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação por Reprodução
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Carol Magalhães por Reprodução

De acordo com informações divulgadas no programa Melhor da Tarde, da Band, Daniel Cady teria concordado, antes do casamento realizado em 2011, em abrir mão de qualquer direito sobre o patrimônio da artista.

Segundo o que foi relatado na atração, o documento previa que o nutricionista não teria participação nos bens acumulados por Ivete Sangalo ao longo da carreira.

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O tema voltou à tona após o anúncio da separação do casal, feito em novembro do ano passado. Ivete e Cady ficaram juntos por cerca de 17 anos e tiveram três filhos.

Ainda conforme as informações exibidas no programa, a cantora teria oferecido um apartamento em Salvador para que o ex-marido pudesse ter um local para morar e receber os filhos. Daniel Cady, no entanto, teria recusado a proposta.

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No programa, também foi citado que o nutricionista teria afirmado que queria deixar o casamento da mesma forma que entrou.

Apesar do fim da relação, pessoas próximas ao ex-casal afirmam que a convivência entre os dois permanece cordial, principalmente por causa dos filhos. O divórcio, segundo o que foi informado na atração, ainda não teria sido formalizado oficialmente.

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