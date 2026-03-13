Daniel Cady abriu mão da fortuna de Ivete Sangalo antes do casamento

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Fernanda Varela
Publicado em 13 de março de 2026 às 22:49
A separação entre Ivete Sangalo e Daniel Cady voltou a repercutir nesta sexta-feira (13) após novas informações sobre os bastidores do fim do casamento. Um dos pontos que mais chamou atenção envolve um acordo pré-nupcial assinado pelo nutricionista antes da oficialização da união com a cantora.
Carol Magalhães e Daniel Cady
De acordo com informações divulgadas no programa Melhor da Tarde, da Band, Daniel Cady teria concordado, antes do casamento realizado em 2011, em abrir mão de qualquer direito sobre o patrimônio da artista.
Segundo o que foi relatado na atração, o documento previa que o nutricionista não teria participação nos bens acumulados por Ivete Sangalo ao longo da carreira.
O tema voltou à tona após o anúncio da separação do casal, feito em novembro do ano passado. Ivete e Cady ficaram juntos por cerca de 17 anos e tiveram três filhos.
Ainda conforme as informações exibidas no programa, a cantora teria oferecido um apartamento em Salvador para que o ex-marido pudesse ter um local para morar e receber os filhos. Daniel Cady, no entanto, teria recusado a proposta.
No programa, também foi citado que o nutricionista teria afirmado que queria deixar o casamento da mesma forma que entrou.
Apesar do fim da relação, pessoas próximas ao ex-casal afirmam que a convivência entre os dois permanece cordial, principalmente por causa dos filhos. O divórcio, segundo o que foi informado na atração, ainda não teria sido formalizado oficialmente.