ASTROLOGIA

Anjo da Guarda envia recado importante para 3 signos neste sábado (14): hora de colocar limites

Mensagem espiritual do dia pede mais firmeza em relações que estão desgastando sua energia

Fernanda Varela

Publicado em 14 de março de 2026 às 00:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

O sábado (14) chega com uma energia voltada para equilíbrio emocional e proteção da própria paz. O recado do Anjo da Guarda indica que algumas pessoas podem estar exigindo demais ou ultrapassando limites que deveriam ser respeitados.

Para três signos do zodíaco, o dia pede mais firmeza nas atitudes e coragem para dizer “não” quando for necessário. Colocar limites agora pode evitar frustrações maiores no futuro.

Áries

Arianos podem perceber que alguém está cobrando mais do que deveria, principalmente em relações próximas. O Anjo da Guarda orienta a não aceitar responsabilidades que não são suas.

Hoje é um bom momento para se posicionar com clareza e proteger seu tempo e sua energia.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão 1 de 5

Virgem

Virginianos podem sentir que estão carregando preocupações que pertencem a outras pessoas. O recado espiritual é parar um pouco e reorganizar prioridades.

Nem tudo precisa ser resolvido por você. Aprender a dividir responsabilidades também faz parte do equilíbrio.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos 1 de 5

Peixes

Piscianos devem prestar atenção em relações que geram desgaste emocional. O dia favorece conversas sinceras e decisões que tragam mais leveza para o coração.

Às vezes, se afastar de certas situações é o caminho para recuperar a própria paz.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho 1 de 5

Mensagem do dia