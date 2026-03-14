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Anjo da Guarda envia recado importante para 3 signos neste sábado (14): hora de colocar limites

Mensagem espiritual do dia pede mais firmeza em relações que estão desgastando sua energia

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de março de 2026 às 00:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

O sábado (14) chega com uma energia voltada para equilíbrio emocional e proteção da própria paz. O recado do Anjo da Guarda indica que algumas pessoas podem estar exigindo demais ou ultrapassando limites que deveriam ser respeitados.

Para três signos do zodíaco, o dia pede mais firmeza nas atitudes e coragem para dizer “não” quando for necessário. Colocar limites agora pode evitar frustrações maiores no futuro.

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Áries

Arianos podem perceber que alguém está cobrando mais do que deveria, principalmente em relações próximas. O Anjo da Guarda orienta a não aceitar responsabilidades que não são suas.

Hoje é um bom momento para se posicionar com clareza e proteger seu tempo e sua energia.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
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Áries: vermelho paixão por Reprodução

Virgem

Virginianos podem sentir que estão carregando preocupações que pertencem a outras pessoas. O recado espiritual é parar um pouco e reorganizar prioridades.

Nem tudo precisa ser resolvido por você. Aprender a dividir responsabilidades também faz parte do equilíbrio.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
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Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Peixes

Piscianos devem prestar atenção em relações que geram desgaste emocional. O dia favorece conversas sinceras e decisões que tragam mais leveza para o coração.

Às vezes, se afastar de certas situações é o caminho para recuperar a própria paz.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
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Peixes: azul marinho por Reprodução

Mensagem do dia

Proteger sua energia não é egoísmo. É sabedoria. Quem aprende a colocar limites constrói relações mais saudáveis e uma vida emocional mais equilibrada.

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